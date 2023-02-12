人民网评《狂飙》演员曾涉毒：吸一口毁所有

对于中国热门电视剧《狂飙》的演员含笑因曾涉毒引起舆论喧哗，人民网评论称，吸毒就是断了自己的演艺之路，“吸一口，毁所有”。

在《狂飙》中饰演毒贩的演员含笑，星期天（2月12日）凌晨发文坦言自己曾吸毒。此前，网络上就不断流传他曾吸毒被捕的消息。

《狂飙》剧组发文说，将对含笑的参演片段进行修改删除，并强调始终秉持对涉毒零容忍的态度。相关话题星期天早上登上了微博热搜榜首位，阅读量总计超过10亿次。

人民网星期天下午在官方微博发表评论文章称，含笑2009年8月因吸毒被拘留，瞬间跌入人生深渊，不仅事业尽毁，也饱受世人批评。“‘吸一口，毁所有’，含笑的经历再次说明毒品是万恶之源，不要沾染毒品，否则一毒毁一生”。

文章指出，尽管含笑因积极戒毒被选为“北京市戒毒形象大使”，且积极投入公益活动，但从很多网友的反应看，他并未获得接纳。

文章写道，无论什么时候、无论什么原因都不要碰及毒品。特别是公众人物，更需洁身自好，有些艺人为了所谓的创作灵感，有意无意接触毒品，结果吸毒上瘾，后果严重，一失足成千古恨。

文章说，中国监管部门多年前就发文要求各级广播电视播出机构要坚持正确导向，不得邀请有吸毒、嫖娼等违法犯罪行为者参与制作广播电视节目；暂停播出有吸毒、嫖娼等违法犯罪行为者作为主创人员参与制作的电影、电视剧、各类广播电视节目以及代言的广告节目。

“禁令面前，吸毒就是断了自己的演艺之路，起码断了自己在相关平台上露面的机会。”

含笑在90年代曾凭借歌曲《飞天》走红，后转型为演员，曾出演过《九州·海上牧云记》、《长安十二时辰》、《猎狼者》等。

公开资料显示，《狂飙》是由中央电视台、爱奇艺出品，中央政法委宣传教育局、中央政法委政法综治信息中心指导拍摄的反黑刑侦剧。该剧于1月14日播出后话题度不断，并收获不少好评。