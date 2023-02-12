四川将考虑背诵《出师表》免费游武侯祠建议

春节期间，中国四川部分景区推出“背诵《满江红》免费游”的活动，有四川网友通过人民网领导留言板建言，很多景区如岳飞庙可以通过背诵《满江红》免费入场，希望四川武侯祠等景区也可以通过背诵《出师表》免费入场。四川省文化和旅游厅答复称，将予以考虑。

据澎湃新闻报道，四川省文化和旅游厅答复称，目前武侯祠通过不定期开展公益讲座限量向大众提供免费参观学习的机会，具体信息可关注官方微信获得。后续将结合自身活动安排考虑是否推出背古文免费参观活动。

今年1月25日，河南安阳汤阴面向全国游客推出福利：即日起，凡在岳飞庙景区入门处熟练背诵《满江红》的游客，即可免费游岳飞庙景区；凭全市各影院观看电影《满江红》的票据参观景区，首道门票只需10元（约2新元）。

汤阴的岳飞庙始建于明景泰元年（1450年），原名精忠庙，是为了彰显岳飞的“精忠报国”精神而修建的庙宇，现分为岳飞庙古建区域和岳飞纪念馆新馆区域。

汤阴县融媒体中心报道称，此活动一出，更是增加了景区的火热程度，每天背诵满江红的游客都排起长长的队伍，其中有老人、小孩、青年等。1月27日当天，完整吟诵《满江红》免费游岳飞庙的游客就达1013人。到1月31日，汤阴背诵《满江红》免费游岳庙人数已突破10000人次。

在宁夏，贺兰山国家森林公园推出持“满江红”电影观影券或在景区背诵《满江红》诗词的游客免门票的优惠措施，吸引了不少游客参与其中。

此外，陕西岐山推出了背诵《满江红》或《出师表》免费参观五丈原景区等活动。

