上海护照申请人数创历史新高 出境游需求复苏

随着出境跟团游的重启，上海市民出境旅游需求快速增长，中国多地出入境管理部门业务量明显上升，护照申请迎来高峰，也是出境游需求复苏的一大信号。

据每日经济新闻报道，网友最近反映，北京和上海部分签证中心队伍超长。在北京的菲律宾驻华大使馆、美国驻华大使馆等地，申请者晒出了大排长队的照片，而在部分地区的美国签证中心，面签预约已经排到了7月底，上海的法国签证面签则预约到了3月。

美国驻华大使馆签证中心官网显示，选择上海签证办理点，美国的B1商务签证和B2旅游签证面试预约申请已经排到七月。在上海、广州这两处的美国签证办理点，截至7月31日都显示没有空余名额，八月九月暂时不能预约。

除了以上两个最火爆的签证地点，目前美国驻沈阳总领馆还可以约到2月底的名额，美国驻北京大使馆还有3月中下旬的名额。

同样预约火爆的还有法国签证。在实行申根签证的国家中，法国签证被认为是通过率较高的签证之一。记者在其签证中心官网看到，法国签证的上海办理点，预约已经排到了3月底，目前还有少量空余名额，广州办理点也同样排到3月中下旬。

一位出境旅行顾问告诉记者：“除了美国，法国、西班牙、意大利都是比较热门的签证申请国家，从二三月份的预约情况来看，这几个国家余位都不多了。”而东南亚国家中，菲律宾签证也很紧俏，上海2月的名额都已经预约完。

由于日本签证不接受个人申请，签证均由日本驻华使领馆指定的代办机构代理，旅游签证由指定旅行社代理，因此不需要本人去面签，因此日本签证代理业务也成了一门生意。由于日本签证申请火爆，还有人称签证代理机构报出“天价”。有小红书网友反映，找代理公司办日本三年内多次往返签证，对方报出了18000元（人民币，下同，3517新元）的高价。

据上海发布2月10日消息，市公安局介绍，自有序恢复出入境证件办理一个月以来，市民办证热情高涨，三年来累积的证件换补发需求叠加春节假期前后办证高峰，上海出入境证件办理量呈井喷式增长。2023年1月9日至2月8日，上海公安出入境管理部门共受理中国公民出入境证件超38万证次创历史新高。

