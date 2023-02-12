中国大学期刊：隐瞒ChatGPT使用将被退稿或撤稿

聊天机器人ChatGPT近期在中国引起巨大兴趣后，中国陆续有大学期刊做出规范，其中有大学表明如有学生在论文中隐瞒使用该应用，将对文章直接退稿或撤稿处理。

据《每日经济新闻》报道，《暨南学报（哲学社会科学版）》近期发布关于使用人工智能写作工具的说明。说明提到，暂不接受任何大型语言模型工具如ChatGPT单独或联合署名的文章。在论文创作中使用过相关工具，需单独提出并在文章中详细解释如何使用以及论证作者自身的创作性。

说明也说，如有隐瞒使用情况，将对文章直接退稿或撤稿处理。对于引用人工智能写作工具的文章作为参考文献的，需请作者提供详细的引用论证。

此外，《天津师范大学学报（基础教育版）》也发布相关声明，建议作者在参考文献、致谢等文字中对使用人工智能写作工具包括ChatGPT等的情况予以说明。

ChatGPT是美国人工智慧（AI）研究实验室OpenAI开发的一款AI聊天机器人，2022年11月推出后，热潮席卷全球，每日访问量超过2500万次，平均每天增加约51万9000次访问。

由于学生是最早开始使用这应用的群体之一，其引发的一些问题也引起了教育界关注，比如学生可能会用它作弊。

北京某重点大学法学专业教师告诉《每日经济新闻》，“确实已经遇到有学生用ChatGPT写论文交作业的事情”。

他补充说：“我的学生都是大学生、研究生，我自己也经历过这个阶段，他们论证的深度、总结的维度，包括全面性等方面，如果用了ChatGPT的话，一眼就能看出来，而且他们获取信息的渠道相对来说也比较狭窄。”

四川某高校经济学系老师也在密切关注学生使用ChatGPT的情况，一名副教授向《每日经济新闻》介绍称，他已经注意到一些学生在尝试用ChatGPT，而由于目前正值中国高校寒假期间，大规模用它写论文的学生目前看来还比较少。

但他预测，今年开学后会出现一些ChatGPT所引发的学术乱象问题。

另一位北京高校英语系教授说：“学校2月下旬开学，我会密切关注此事，开学后和学生交流，并且与写作课老师讨论。”

不过，也有一些高校和中学老师对此相对乐观，其中一名上海重点高校社科类教授说，虽然学生用ChatGP写作业对教师来说是个麻烦事，但它只能做些简单重复的工作，高层次的做不到。

另一名北京高校法学老师则称“人定胜AI”。他说，只要老师了解每位学生的学术水平，就不用担心学生用AI来帮忙写论文的事情。