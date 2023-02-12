25岁小伙入职一小时被告知招错人

在中国广东广州，25岁小伙入职第一天，被HR告知招错人补偿50元（人民币，下同，约10新元），话题冲上了每经热榜。

据每日经济新闻报道，聊天记录显示，1月31日，当事人吴先生曾与HR在招聘平台沟通，HR问他什么时候可以到岗，他表示想要了解一下薪资，HR称薪资已经谈过，公司是双休，试用期是八折，也会买五险一金。

吴先生说，自己的专业是视频剪辑，去公司面试的岗位也是剪辑岗位。当天下午面试完，HR告诉自己被录取了，期待薪资7000元，公司录取后给7500元。

随后，他们约了入职时间。当天在公司待了一个多小时，人事才来找吴先生说，名字对不上，招错人了。吴先生说：“他们要招的是编导，不是剪辑，一直在说抱歉，补偿了50元打车费。”

HR跟吴先生说，如果愿意留下来可以剪辑，但是工资肯定没之前的高。随后，HR让吴先生退了公司群。吴先生很无奈，找了两个多月的工作，好不容易找到工作，公司还招错了。

根据中国《劳动合同法》，劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的，用人单位可以解除劳动合同，而且不需要支付经济补偿。但用人单位违反规定解除或者终止劳动合同的，应当依照经济补偿标准的二倍向劳动者支付赔偿金。

经济补偿是按照劳动者在本单位工作的年限，每满一年支付一个月工资的标准。六个月以上不满一年的，按一年计算；不满六个月的，向劳动者支付半个月工资作为经济补偿。

