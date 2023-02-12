中国计划生育专家建议在家庭生活提供更多支持以提高生育率

中国计划生育专家建议给家庭生活更多支持，在税收等领域的政策创制中，充分体现保护婚姻家庭、鼓励家庭成员团聚的导向。

据中国央视新闻报道，中国计划生育协会常务副会长王培安星期六（2月11日）在中国人口与发展论坛上建议，提倡适龄婚育、优生优育，鼓励夫妻共担育儿责任，落实年休假制度，逐步调整缩短工作时间，推行弹性工作制，给家庭生活和休闲旅游更多支持。

王培安也建立，大力发展家政、养老、托幼托育产业，不断为家庭建设赋能增效。提高优生优育服务水平，持续提高出生人口素质。

王培安说：“将家庭视为公共政策的基本单位，在城镇化、户籍改革、就业、医疗、养老、社会保障、住房、税收等领域的政策创制中，充分体现保护婚姻家庭、鼓励家庭成员团聚的导向。”

他举例称，在住房改革、农民工市民化等政策中，都应充分体现维护家庭婚姻稳固、促进家庭成员团聚的政策导向；以家庭户为单位制定税收优惠措施，将家庭规模与结构作为公共消费品价格制定依据；在社会保险，特别是医疗保险政策中考虑家庭需求，允许部分保险在家庭成员之间适度转移。

中国育龄妇女生育意愿持续走低，2021年平均打算生育子女数为1.64个，低于2017年的1.76个和2019年的1.73个，而作为生育主体的90后、00后仅为1.54个和1.48个。女性现有子女数由2019年的1.63下降到2022年的1.19。此外，中国平均家庭户规模在2020年至2.62人，较2010年减少了0.48人。