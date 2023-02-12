国台办主任宋涛发唁函悼念星云大师

中国大陆官方吊唁团取消赴台吊唁星云大师之际，官方公布了国台办主任宋涛向佛光山宗务委员会发出的唁函。

据大陆国台办旗下新闻网站中国台湾网星期天（2月12日）报道，宋涛星期五（2月10日）向佛光山宗务委员会发唁函，表示对星云大师的圆寂深感痛惜，并谨致深切悼念。

宋涛在唁函中写道，星云法师生逢民族弱乱之世，披剃山河破碎之间，毕生致力传承弘扬中华优秀传统文化，倡导人心向善，以智慧启迪众生，以慈善福利社会，功业传世。

他还说，法师家国情怀深厚，持守民族大义，情系两岸同胞，奔走两岸三十余载，恭迎佛指，赈灾助学，坚定促统，反对“台独”，矢志推动两岸交流合作与祖国和平统一，贡献卓著，永垂教范。

宋涛也写道：“实现中华民族伟大复兴是星云法师的宿愿。诚望佛光山秉承星云法师遗志，赓续推动两岸交流，促进同胞心灵契合，为山河一统、民族复兴、同胞绵长福祉奉献心力。”

大陆海峡两岸关系协会会长张志军星期五发出的唁函也在星期天被公布。

另一方面，未能赴台的大陆吊唁团星期天下午在佛光山祖庭江苏宜兴大觉寺吊唁星云法师。国台办副主任龙明彪为吊唁团团长，中共中央统战部有关机构官员、中国佛教协会会长演觉，以及星云故乡江苏省各界代表出席吊唁仪式。