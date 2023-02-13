台媒：民进党周三开会讨论排黑条款

台湾媒体报道，执政的民进党将在星期三（2月15日）开会讨论排黑条款，未来民进党入党规定可能更加严格。

据台湾联合新闻网星期一（13日）报道，排黑条款将在星期三召开的民进党中央执行委员会会议上讨论，条文内容目前处在研议阶段。

根据民进党的《党员入党办法》，凡具组织犯罪、毒品、枪炮等犯罪前科者，都不准申请入党。2021年5月，民进党台北市党部前评议委员会召集人赵映光之子赵介佑，因被控与人共组诈骗集团、持有克他命毒品等，而被羁押禁见。此案发生后，赵映光辞职，赵介佑被台北市党部开除党籍，被指与赵家有交情的黄承国也辞去国策顾问。

当时身兼民进党主席的总统蔡英文，特别为了赵介佑案向社会大众道歉，并承认民进党没有落实排黑条款，让不适格的党员入党，辜负支持者期待。

党政人士称，现任党主席赖清德上任后每周都举行中执会，为的是以实际行动证明改革决心。赖清德首先将疑似涉及贿选的台南市正副议长邱莉莉、林志展送交中评会并建议停权；接着在下一个中执会通过学伦机制，要求党籍候选人签署学历论文切结书；本周将讨论排黑条款，预计会掀起不小风暴。

党政人士也说，九合一选举后，民进党立委纷纷喊修“选罢法”排黑，拟规范涉“黑、金、枪、毒”及国安相关法规被判有罪者等，皆不得登记参选。