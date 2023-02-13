张亚中吁国民党应与北京进行政治对话

台湾在野的国民党副主席夏立言近期访问中国大陆遭到民进党质疑，孙文学校总校长张亚中呼吁，国民党应该与北京进行政治对话。

据台湾《联合报》报道，张亚中星期天（2月12日）说，两岸有互动是好的，但国民党应该和北京进行政治对话，并在过程中拿出自己的方案，而不是到对岸听别人训话，这样没有多大的意思。

张亚中并强调，2024年哪一个总统候选人可以把两岸关系从敌对变和平关系，大家就支持他。

国民党发言人林家兴回应说，访陆行程都以表达并处理台湾民众所关切的民生经贸议题为优先，全力促进民生福祉、追求两岸和平稳定，这绝对是绝大多数台湾民众的期待，国民党持续以理性、平等、尊严的交流来捍卫台湾民众权益。

张亚中说，当台湾总统蔡英文不接受“九二共识”后，两岸的政治对话是没有任何空间的。她元旦说愿意和大陆对话，但人与人之间的互动要考虑双方的核心立场，在不接受“九二共识”情况下，北京哪一个人愿意和民进党进行对话？两岸现在面对的不是事务性难题，而是政治性难题。

张亚中说，夏立言到大陆是好事，但很遗憾，也只是去处理事务性难题，而不是政治性难题，对两岸关系的政治改善是没有帮助的。民进党就希望两岸的政治继续对立，对他们愈有利，更方便用现在的“抗中保台”、“亲美保台”，不断消费两岸的敌对关系。