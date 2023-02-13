美国海军在南中国海举行军事演习

在中美关系因气球事件持续紧绷之际，美国海军和海军陆战队上星期六（2月11日）在南中国海进行军事演习。

据美国海军第七舰队星期天（2月12日）在官网发布的新闻稿，美国海军尼米兹号航母打击群和马金岛两栖准备群及其搭载的第13海军陆战远征队上星期六在南中国海进行综合远征打击力量行动。

新闻稿称，尼米兹号航母打击群在海上、岸上和空中同时展现了无缝操作的能力，显示马金岛两栖准备群和第13海军远征队所能提供的两栖作战能力，这种无缝的海军整合在该地区建立了一个强大的军事存在，支持区域和平与稳定。

新闻稿没有说明演习何时开始或是否已结束。

第11航母打击群指挥官斯威尼少将（Christopher Sweeney）说，将打击群、两栖准备群和海军陆战队远征部队的能力结合起来，美军已扩大这个蓝绿色团队为联合部队指挥官提供的选择，并提升了海军创造全战区效应的能力，以支持自由和开放的印太平洋地区。

马金岛两栖准备群指挥官查韦斯上尉（Tony Chavez）也称：“作为一支随时准备就绪的响应部队，我们支持广泛的任务，包括海军陆战队登陆，人道主义救灾，以及通过可见和现有的战斗力威慑潜在的对手。”

中国一直以来主张对南中国海海域拥有主权，也反对其他国家在这个地区开展军事活动。美国则主张必须维护航行和飞行自由，每年都会派遣船只或军机穿越这片争议海域。根据北京大学智库“南海战略态势感知计划”早前发布的数据，美军今年1月共出动64架次侦察机到南中国海进行抵近侦察。

随着中美竞争态势不断加剧，美国还持续加强在南中国海海域的军事部署。美国国防部长奥斯汀本月初在与菲律宾国防部长加维斯会面后宣布，菲律宾同意再开放四个军事基地供美军使用。至此，美国在菲律宾拥有九个军事基地的使用权限。