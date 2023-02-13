《人民日报》连三天发文 批自我粉饰难掩美式霸权危害

中美关系持续紧绷之际，中国官媒接连第三天发表文章，猛批美国假借民主之名挑动意识形态对立，胁迫其他国家选边站队，自我粉饰已难以掩盖美式霸权对许多国家造成的危害。

中国官媒《人民日报》星期一（2月13日）发表署名“钟声”的文章，批评美国假民主之名挑动意识形态对立，胁迫其他国家选边站队，滥施非法单边制裁和“长臂管辖”，干涉别国内政，践踏国际规则。“美国的霸权霸道霸凌行径破坏全球团结，危害世界和平，给许多国家民众带来深重灾难。”

文章举例，在美国政客宣称给世界各地带去“更多自由、尊严与和平”的时候，遭受强烈地震影响的叙利亚人民因美国制裁无法得到及时有效救援；阿富汗人民还在苦苦等待美国全部归还被其冻结的阿富汗央行资产。文章称，这些例子“充分暴露了美式民主、人权的虚伪性和霸权、霸凌的真面目”。

文章说，民主只是美国推行霸权的工具，以“民主改造”之名策划“颜色革命”，干涉他国内政，颠覆他国政权，导致许多国家和地区深陷动荡、冲突和战争泥潭。

文章续称，随着美国霸权地位的衰落，本届美国政府竭力想组建“价值观联盟”，通过编织“民主对抗威权”叙事，拉拢一些国家选边站队，但这种做法没有改变美国打着民主的幌子维护美式霸权的内在驱动。截至2021财年，美国已生效的制裁措施累计达9400多项，说明无论美国信奉的始终是丛林法则，实践的始终是霸权主义逻辑。

文章最后说，“美式民主的美颜滤镜早已崩溃，美式霸权的严重危害暴露无遗”，并呼吁美国政客停止自我粉饰的表演，停止高人一等的民主说教，停止危害世界的霸权行径。

《人民日报》从上星期六（2月11日）起已连续三天发表“钟声”的文章，主旨均为批评美国的民主制度是“假民主真霸权”，将民主工具化、武器化到处干涉别国内政，已尽显病态和颓势，并指美国政客应该反思、正视自身制度的结构性缺陷，而不是自欺欺人。