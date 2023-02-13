河北寻亲男孩刘学州被网暴致死案今开庭

河北邢台17岁少年刘学州去年在三亚海边服药轻生，并写下遗书控诉被亲生父母二次遗弃，且经受网络暴力。北京互联网法院星期一（2月13日）中午将对刘学州被网暴致死案进行网上开庭。

据《大河报》报道，该报记者从知情人士获悉，刘学州被网暴致死案将于星期三中午12时在网上开庭。该案代理律师周兆成介绍，刘学州去世后，他在网络上提取了针对刘学州的2000多条网暴言论。案件的取证工作，早在去年就已经准备就绪。

周兆成称，刘学州养家外祖父母提起这个诉讼，不是为了经济赔偿，也没有任何利益诉求。之所以提起控诉，是希望刘学州被网暴致死的悲剧不要在互联网上再次发生。他们希望通过这个诉讼，可以让网暴者，付出法律的代价，只有这样才可以从根子上断了靠造谣吸引流量的路子。

刘学州自2021年12月初开始在网上寻亲，引发关注。在找到亲生父母后，刘学州的生活没有因此得到改善。2022年1月24日，刘学州在微博留下7000多字遗书，随后在三亚海边吞下过量药物身亡。

刘学州在遗言中说，他生于2004年到2006年间。出生时父母未婚，自己三个月大，就被父母以2万7000元（人民币，5267新元）通过中间人卖掉，以换取嫁妆。四岁时养父母在事故中双亡，刘学州求学时因自身遭遇受到校园欺凌和男老师的猥亵。他还控诉遭到众多网民的网络暴力。