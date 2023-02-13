中国多地城管撕掉商户春联 被批“伸的手越来越长”

中国多地城管在春节过后撕掉商户门上张贴的春联，声称是清理已破损的春联以维持市容，引起舆论批评，指城管“伸的手越来越长”。

河南焦作市城市管理局官方微信公众号2月3日消息，为加强春节假期后市容秩序整治，该局截至目前清理破损的春联、小广告等150余处。

江苏淮安市城市管理局官网2月3日消息，为尽快恢复节后正常市容环境秩序，该局共清理乱张贴和破损广告、横幅150余处。

极目新闻2月7日引述网民报道，甘肃武威市凉州区城管上街清除商户的春联，多名商户8日回应称，该行动去年就开始。凉州区城管局工作人员回应说，在关注网民不同意见后，已整改清理商户春联举动，先对破损的春联进行整治清理，能修复的帮其修复，完整的春联则先保留。

辽宁营口市城市管理综合执法支队官方微信公众号2月8日消息，元宵节过后，为进一步加强市容管控，市综合执法局城管执法队三大队集中开展了春联、橱窗广告等小张贴专项清理行动，有效净化了老边区市容环境。

华商传媒集团“二三里资讯”微博消息称，2月10日，江苏徐州男子吐槽在沛县253县道城管挨家挨户撕春联，引发网民热议。2月11日，沛县城管局工作人员介绍，这是为了迎接文明城市创建的检查，如果认为不合理可致电投诉。

吉林延吉市城市管理行政执法局官方微信公众号2月10日消息称，为加强对市容市貌管理，该局对市区内破损对联、条幅、乱张贴的小广告等进行集中清理。截至目前，共清理沿街商铺破损对联1500余副，横幅17条、宣传广告20块。

虽然多地城管声称是清理已破损及影响市容的春联，但光明网发表时评文章，批评“在不少地方，城管操的心越来越细、伸的手越来越长，且越来越深入老百姓的具体生活场景……”。

文章指出，过年贴春联不但是传统习俗，更代表一种积极的生活态度，商户在春联注入了对生意兴隆的期盼，“当地城管为什么要在这个问题上较劲，去撕掉人家门上的春联呢？”

央广网评则指出，清除春联的行为，暴露了某些职能部门过度追求“‘整齐划一’的简单粗暴式治理思维。城管部门的工作职责，包含了整治市容市貌，也包含着为商户们服务。这就要求城管既要依法依规行事，自觉摒弃不当执法、任性执法、过度执法。