港田总：港11月19日或再办渣打马拉松

香港渣打马拉松星期天（2月12日）落幕。香港田径总会预计，下一届渣打马拉松也会在今年11月19日举行。

据香港中通社报道，延迟了三个月举行的香港渣打马拉松，星期天吸引超过3万4000人参加，是香港复常后举行的最大型运动赛事。

香港田径总会行政总监伍于豪星期一在电台节目上说，这一届渣打马拉松赛事有3万7000个参赛名额，出赛率超过九成，是历来最高。

他说，疫情前举行的马拉松平均出席率约八成五，此次赛事出席率创新高是出乎意料。他形容此次是放宽防疫措施后首个大型赛事，跑手参赛兴趣提高，整体气氛也热闹。

伍于豪也提到，赛事当天天气潮湿，对跑手表现和身体状况都有影响，大会已在赛前提醒跑手，但大部分人均能够顺利完成赛事。

香港医院管理局通报，截至星期天（2月12日）下午2时，累计34名马拉松跑手送院，包括23男11女。当中五人病况严重，16人稳定，13人已经出院。

另外，伍于豪预计，下一届渣打马拉松在今年11月19日举行，会和香港特区政府部门商讨落实赛事日期和规模，相信参赛名额会再增加。

疫情暴发期间，香港马拉松仅在2021年10月举办了一次，2023年随着香港复常，终于如常在2月举办。此次马拉松名额增加至3万7000名，包括10公里2万人、半马拉松1万1500人及马拉松5500人。