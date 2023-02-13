日媒：中国拟在2035年将核弹头数量增至900枚

消息人士透露，中美紧张关系将因台湾问题进一步升温，中国考虑在2035年时将现有核弹头储备增加两倍至900枚。

日本共同社上星期六（2月11日）引述熟悉上述计划的消息人士报道，这项由中国解放军制订的扩充军备蓝图，已获得中共中央军委主席习近平的核准。

美国去年说，中国志在完成军事现代化目标，目前正朝着在2035年时将核弹头储备增至1500枚的目标前进。

有外交事务专家警告，如果实现了军事现代化目标，中国可能会放弃其“不首先使用核武器”的政策。

消息人士说，中共中央军委在2022年11月重申了大杀伤力武器的重要性，并分析称正是俄罗斯强大的核威慑力，才让俄罗斯在侵略乌克兰时避免了与北约的正面冲突。

消息人士也说，中国拥有的核弹头数量可能在2027年，即解放军建军100周年时增至550枚，并在2035年增至900枚。

斯德哥尔摩国际和平研究所预估数据显示，截至2022年，俄罗斯拥有5977枚核弹头，美国的核弹头库存为5428枚，中国则拥有350枚核弹头。

在美国时任众议院议长佩洛西去年8月访台后，中美关系因台海局势急剧升温陷入低谷。北京随后采取反制措施，除开展围台军演，也中断和暂停与美国的多项沟通管道。外界担心台湾日后将成为印太地区的军事引爆点。