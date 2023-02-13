美中战略竞争特别委员会访台 萧美琴：驻美代表做最适当安排

针对美国众议院美中战略竞争特别委员会有意访问台湾，不排除在台举办听证会，台湾驻美代表萧美琴星期一（2月13日）说，访问细节尚未开始规划，驻美代表处会做最适当安排。

据台湾《自由时报》报道，台驻美代表萧美琴返台述职，13日上午赴立法院与外交国防委员会茶叙，简报台美关系。

萧美琴曾任四届立委，2020年出任台驻美代表，驻美近三年，日前首次返台述职。

萧美琴说明，今天（13日）主要是应外交国防委员会的邀请，就大家关心的台美议题交换意见。在华府期间也接待了很多立法院的同事，共八个团20人次，院长游锡堃上星期也才访美，定期有立院访问团到华府做国会外交，她也都会照惯例向访问团简报，说明大家所关心的议题。

在被问及美国众议院新成立的美中战略竞争特别委员会正讨论在数月内派代表团访问台湾，且不排除在台湾举办听证会？萧美琴对此回应说，美国国会议员到台湾的兴趣非常高，过去这一年有30几位美国议员访台，相信未来只会增加。议员们非常关心台湾、也支持台湾，驻美代表处后续会针对个别议员访台兴趣做适当安排。

当被追问在野党认为此访问会太挑衅对岸？萧美琴则说，美议员想要赴台的细节都还没有开始规划，对于台湾各界看法，驻美代表处会进一步和美议员访团沟通和说明，做最适当安排。

对于总统蔡英文是否可能在今年下半年出访时过境美国？此行返台是否和副总统赖清德讨论大选等问题，萧美琴重申，这次回台湾时间很短，且是因应公务，就台美关系和经贸、外交、国防等相关主管机关交换意见。疫情前蔡英文出访邦交国是常态，过去都有这个惯例，未来在适当时间点也会规划，但目前没有很确切的方案。