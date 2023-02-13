伊朗总统：单边主义和暴力措施是世界充满危机的主要根源

伊朗总统莱希在中国官媒撰文指出，伊中两国认为，单边主义和暴力措施，比如施加不义的制裁，是世界充满危机和不安全的主要根源。

莱希应中国国家主席习近平邀请，将于2月14日至16日访华。

中国官媒《人民日报》星期一（2月13日）刊发莱希题为《老朋友是未来合作的最好伙伴》的文章。

莱希在文章中说，伊朗和中国在全面战略伙伴关系框架下长期合作。面对国际局势，双方持有共同或相似的立场。两国反对霸权主义和单边主义，强调尊重所有国家的权利和利益。伊中两国坚信，只要把精神和人性价值放在首位，尊重所有人民的发展权利，世界一定会充满和平、公正和正义。

他指出，伊中两国认为，单边主义和暴力措施，比如施加不义的制裁，是世界充满危机和不安全的主要根源。两国一致强调，各国应共同为实现真正的多边主义、实现国际公平、在世界上建立公正的国际秩序而努力奋斗。

莱希说，每个国家的根本利益和权利，其中包括发展权利，是不容许谈判的。任何滥用国际机制、粗暴地谋求政治利益、企图剥夺其他民族权利的行为，都应受到谴责。

他说，伊朗在西亚的实践证明，外国势力的干涉是地区动荡局势加剧，恐怖主义蔓延的根本原因。伊朗在打击“伊斯兰国”恐怖主义的斗争中取得的胜利，成功地阻止了这一恐怖主义组织向世界的渗透。事实证明，伊朗是地区安全的维护者，世界和平与稳定的捍卫者。伊朗与西亚阿拉伯国家有着深厚联系，因此能够与它们并肩打击恐怖主义，并在实践中证明，维护邻国的和平、稳定和主权符合伊朗的利益。

莱希提到，伊朗尽最大努力寻求与世界所有国家，特别是像中国这样的友好强国发展合作关系。中国已向世人展示，一个国家完全能够在不搞扩张的情况下发展进步，并帮助其他国家发展。伊朗始终尊重中国的发展理念。

他说，伊朗和中国是患难与共的朋友，就像谚语所说的，“岁寒知松柏，患难见真情”。两国友好关系依靠共同意愿，为深化战略互信和两国关系的光明前景创造了更多机会。