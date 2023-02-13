李家超：中东行实践香港主动参与和推动一带一路倡议

香港特首李家超星期天（2月12日）在报章撰文说，选择中东作为今年首个外访目的地，是实践香港积极主动参与和推动“一带一路”倡议。

香港《大公报》星期一（13日）刊发这篇题为《中东之行展现香港积极实践在“一带一路”下的角色》的文章，李家超在文中提到，随着香港与中国大陆全面通关，并对海外全面开放，香港的经济动力及活力正在增速，港府抓紧时机外访，说好香港故事，开拓发展机遇。

他说，选择中东作为今年第一个外访的目的地，是实践香港积极主动参与和推动“一带一路”倡议，也是履行中国国家主席习近平在去年12月中阿峰会讲话的精神，促进合作共赢，民心相通。

李家超说：“我很高兴这次访问团在多方面获得丰硕成果，是一次友谊之旅、一次推广香港优势之旅，也是一次开拓机遇之旅。”

李家超说，这次中东之行成果丰硕，令机遇更接近转化为合作项目。香港与沙特和阿联酋的企业和机构之间，交换了13份合作备忘录或合作意向书，涵盖金融、创新科技、商务、建筑专业、交通和能源等范畴。香港与沙特已经同意启动促进和保护投资协定的正式谈判；香港与阿联酋政府也已经同意展开讨论签署发展绿色和可持续金融合作备忘录的工作。

他指出，对于此次中东之行的各项成果和进展，下一阶段会继续深化和跟进。港府会跟进与沙特政府有关促进和保护投资协定的商议，以及与阿联酋政府有关绿色和可持续金融合作备忘录的商议。香港金融管理局将于今年上半年，组织高级财经代表团到中东，进一步拓展商机。迪拜商会也已决定在香港设立办事处。港府位于迪拜的经贸办也会深化、扩阔和推广目前已经建立了的良好关系，再扩大和巩固联系网络。

李家超强调，这次中东访问更有利于香港的高质量发展。香港与沙特、阿联酋两国的深度合作是强强联手、优势互补，将为香港高质量发展创造无限价值。

李家超在文章中对大陆公布往来港澳人才签注新措施表示欢迎，认为这将促进大湾区内人才互动，为香港以至整个大湾区注入更大的发展动能，达至互利共赢。“这是天时地利人和，万事俱备，香港的发展和机遇风光无限。”

他强调，港府会乘势而上，继续积极组织各类外访团，全面发挥“背靠祖国、联通世界”的独特优势，香港在全面复常的快车道上昂首向前，势不可挡，社会和经济活动再加速活起来，动起来。