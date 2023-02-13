大陆游客反驳在港说普通话被歧视

一名中国大陆网红日前发布影片，称自己在香港说普通话遭到当地服务人员的不公正对待，引起两地网民热议，但也有不少大陆旅客反驳歧视论。

一名大陆抖音博主“沪漂女孩艺轩”2月7日在社交平台抖音上载题为“挑战在香港一天只说普通话，会不会被翻白眼”的短视频，显示她屡次因只说普通话受到香港服务人员不公正对待。

对此，香港《星岛日报》星期一（2月13日）的报道称，上述影片虽然存在偏颇，但确实反映出部分大陆旅客的心态。一名深圳男性市民小何受访时反映，“会想去香港，但有一些顾虑”。因为身边有朋友抱怨近日去香港玩，用普通话沟通不太顺畅，感受到的服务态度不是很好。

“19年暴乱的事情也影响，香港很多年轻人反内地（中国大陆），所以（香港整体）给我的观感也有下降。”

不过，报道称，多数旅客仍对香港旅游很有兴趣。深圳市民张女士受访时称，1月陆港通关时，她就赴港三次，足迹遍及香港故宫博物馆、尖沙嘴的K11、昂坪360全景缆车等。她说，虽然自己使用普通话，“但没有遇到网上讲的那些不愉快的经历，旅行体验很好”。

她还说，已经约好朋友，本周继续赴港游玩，并呼吁大陆网红向民众“说好（香港）故事”。

此外，大公网星期天（2月12日）报道称，一名大陆网民在小红书发帖说，早前与8岁女儿来港游玩，期间女儿在东铁线旺角东站上车时，踩空跌落月台空隙，幸获在场多位港人出手相救。

这则帖文也引发大陆网民热烈讨论，并争相分享自己在港遇到类似的温暖经历。

据香港入境处最新数据，陆港全面通关后的六天，中国大陆旅客数量逐日递增，达约19万3000人次，单是上星期六（2月11日）就有近5万人次。

香港旅游界立法会议员姚柏良说，相信大陆游客受到不礼貌对待只是个案，绝大部分港人欢迎外来旅客，“经历疫情三年的沉淀，各界都意识到旅游业对香港的重要性，少少矛盾摩擦可能很难避免，但无必要上升到中港矛盾”。

具官方背景的主要议见领袖靖海侯星期天（2月12日）也撰文，批评小网红为了流量而抹黑香港，同时呼吁港府对大陆民众“讲好香港故事”。