香港机管局本周末招聘会 逾四成职位适合非华裔人士申请

香港机场管理局助理总经理萧锦行说，该局本周末举行的招聘会，其中有逾四成职位适合非华裔人士申请。

据《星岛日报》星期一（2月13日）报道，全球旅游业复苏，来自世界各地的旅客正逐步回升，非华裔人士通晓多种语言，在各岗位上发挥很大作用，提升工作效率。

香港机管局助理总经理（公共事务及社会关系、企业事务）萧锦行说，该局将于本月18日和19日在东涌举行招聘会，招聘1500个职位，当中逾四成职位适合非华裔人士申请，工种涵盖航空货运、航空膳食和款待及顾客服务等。

巴基斯坦裔的马西狄（Saad Mahmood）在香港土生土长，大学时选修航空管理学位课程，原本希望成为机师，可惜到最后面试未获取录。

他说，在得知机场聘请人手，遂到就业博览进行面试，获新翔（香港）有限公司聘任为航务操作主任，主要职责是协助处理抵港飞机的升降安排。

22岁的马西狄计划稍后再尝试报考机师，建议同乡或非华裔人士求职时，可同时准备好中英文两个版本的个人简历，并亲身到就业博览，取录机会较大。

40岁的巴拉吉（Mokand Baljit Kaur）的父母早年从印度移民香港，她也是土生土长的香港人，于2019年加入新翔，目前从事地勤工作快四年，晋升至高级客户服务主任。

巴拉吉曾移居新加坡12年，返港定居后，碰巧见到新翔正进行招聘，经面试后即时获得取录。

她表示，非华裔在机场工作有优势，例如能协助公司跟非使用华语的航空公司沟通，提升工作效率。

除了英语和广东话，巴拉吉也会说印度话，因此能与印度、巴基斯坦和尼泊尔等地乘客沟通，加上略懂印尼语和马来西亚语，可与不少外藉佣工沟通。

不过，她说，入职初期完全不懂普通话，跟中国大陆旅客沟通时都遇上困难，遂利用工余时间努力学习，目前已学会一些基本沟通句子。