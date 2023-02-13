中国女性终身无孩率快速上升

一项调查显示，中国正经历人口和家庭的双重变迁，低生育率和家庭小型化趋势明显，其中女性终身无孩率快速上升，从2015年的6.1%上升到2020年的接近10%。

据中国央视新闻客户端报道，第三届中国人口与发展论坛上星期六（2月11日）在北京举行。

调查显示，中国年轻一代婚育观念正发生改变，家庭规模小型化趋势日益明显。2020年，中国平均家庭户规模降至2.62人，比2010年减少了0.48人。而家庭观念变化带来的延迟婚育、不婚不育，成为生育水平下行的最主要因素。

中国全国适龄人口初婚年龄不断推迟，女性平均初婚年龄从20世纪80年代的22岁持续上升至2020年的26.3岁，初育年龄推迟到27.2岁。

育龄妇女生育意愿持续走低，2021年平均打算生育子女数为1.64个，低于2017年的1.76个和2019年的1.73个，而作为生育主体的“90后”“00后”仅为1.54个和1.48个。

中国计生协党组书记、常务副会长王培安说，在中国生育保障水平还很低的情况下，如果没有婚育观念的引导，生育水平的提升将异常艰难。

王培安建议，应充分发挥新型婚育文化的引领作用，提倡适龄婚育、优生优育，鼓励夫妻共担育儿责任；他还建议落实年休假制度，逐步调整缩短工作时间，推行弹性工作制，以及大力发展家政、养老、托幼托育产业等。

中国去年出现60多年来的首次萎缩。官方今年1月公布的数据显示，2022年的人口数与2021年相比减少85万人，为14.1175亿人；去年出生人口数也从2021年的1062万降至956万，出生率则从7.52降至6.77，是1950年以来的最低水平。