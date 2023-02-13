民进党团对修法增设立法院国际事务处乐观其成

针对台湾立法院长游锡堃盼修法增设立院国际事务处，民进党团对此项修法乐观其成。

据台湾《联合报》报道，近年各国国会议员造访台湾立法院人数与次数明显增多，国会外交更显重要，游锡堃日前接受专访时说，期盼藉由修正立法院组织法增设国际事务处。立法院人士指出，国会能更弹性协助拓展与各国的外交情谊，比照各国国会成立国际事务处，有其迫切需要。

民进党立法院党团星期一（2月13日）上午举行舆情回应记者会，民进党团副干事长洪申翰指出，台湾在国际上的处境相对艰难，不管是美国、东欧等各个友好国家，最近都有非常多国会议员透过互访方式希望跟台湾建立更多连结，试图助台湾相对困难的外交处境取得突破。

洪申翰说，立法院为了处理接见的国会外交事务，相关人员的业务相对繁重，如果接下来能够有更强的外交功能，甚至是处理国际事务的能力，民进党团乐观其成，相信朝野党团都不会反对，尤其先前在朝野协商已经有人提到，“目前好像没有看到哪个政党有特别反对”。

民进党立委刘世芳受访时说，如果要修正立法院组织法增设国际事务处，就要在立法院秘书长下设国际事务处。因为国会外交的事务非常多且繁杂，现在都是由立法院秘书处在综合处理，“所以就大方向来看，每个政党、党团大概都不会反对”。

刘世芳也说，未来是要采用付委还是迳付二读的方式，大家可以在党团协商时提出优劣，如果可以采用迳付二读，立法院在编列预算的时候，可以更从容，这对台湾的国会外交会是一个非常大的进步，希望朝野党团可以平和通过。