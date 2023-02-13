赞比亚反对中国要求世界银行参与其债务重组

赞比亚反对中国向世界银行和其他多边贷款机构提出加入赞比亚债务重组的要求，并警告债务减免进程的拖延正阻碍赞比亚的经济复苏。

据英国《金融时报》星期一（2月13日）报道，赞比亚财长穆索科图瓦内（Situmbeko Musokotwane）受访时说，今年是完成赞比亚约130亿美元（约173亿新元）外债重组的关键时间点，但中国政府提出的要求已对债务重组的谈判形成了一种干扰。

他说，赞比亚寻求的是紧急解决方案，而不是任何可能会耽误问题解决的讨论，各方都应该集中精力，让债务减免得到落实。

赞比亚在2020年成为非洲首个冠病疫情期间的主权债务违约国，此后一直在努力重组超过170亿美元（225亿新元）的外债，其中超过三分之一由中国持有，是赞比亚最大的债权人。

中国一直以来希望世界银行或其他国家债权人能够参与债务减免的工作，不过世界银行早前已明确拒绝了这项提议，债务重组谈判从此陷入僵局。报道称，中国的要求除了与现有的规则相冲突外，还表明中国政府反对赞比亚债务重组的基本原则。

美国财政部长耶伦早前已呼吁中国加快向贫穷国家提供债务重组支持，尤其是为赞比亚提供债务减免。她也说，将于本月在印度举行的二十国集团（G20）财长会议上向中国提出要求。

债务减免一旦无法实现，意味着赞比亚政府将无法获得国际货币基金组织13亿美元的救助，也无法恢复支付其债务。

分析师认为，中国的银行可以把利率降到足够低，以达到赞比亚的减债目标，并且仍然可以得到比赞比亚支付给多边贷款人更多的钱。

穆索科图瓦内表示，赞比亚政府在与债权人接触方面取得进展，并表明其财政计划已走上正轨。“刚结束的一年是赞比亚几十年来最好的财政表现之一”，收入和支出都达到了目标。

但他也坦言，今年赞比亚所有的财政预算和保护社会支出的计划都是假定债务重组能将在今年实现，消除赞比亚肩上的债务负担仍刻不容缓。