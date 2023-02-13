台湾着手开发台版ChatGPT 防大陆“偏见论述”

聊天机器人ChatGPT在全球引起热潮，台湾官方称已着手布局台湾版ChatGPT，以防止来自中国大陆的“偏见论述”。

综合台湾《联合报》和中央社报道，台湾国家科学及技术委员会主委吴政忠星期一（2月13日）在记者会上说，国科会将与各部会合作推出八大前瞻科研平台，目前所需预算共349亿元（新台币，约15.37亿新元）。

针对其中的人工智慧（AI）布局，他说，除了台湾AI卓越中心（Taiwan AICoE），AI的伦理、法制也会同步推动。

吴政忠说，国科会很关注ChatGPT发展，这是自去年底Open AI开启的趋势，将使AI应用进入到中小企业及使用者生活，但ChatGPT是靠语言训练出来，目前英文应用比较顺畅，中文则还不顺。

他续称，正当全世界民主、极权阵营出现分割趋势，繁体中文将是台湾的机会，可以行销国际，但由于聊天机器人是“你教它什么、它学什么”， 可能会有“偏见”，“台湾必须要有自己的（ChatGPT）版本”。

中国大陆网络巨头百度也将在3月推出类似ChatGPT的应用，取名为“文心一言”。台湾科技办公室副执行秘书沈弘俊说，这一类产品可能会以很多方式，迎合中国大陆的论述，台湾学界有数名学者在关注这件事，台湾要想办法有自己的ChatGPT，可能是推出繁中版，目前都在讨论中。