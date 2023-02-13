王毅将出访法国俄罗斯等国并出席慕尼黑安全会议

中共政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅将从明天（2月14日）起访问欧洲四国，并出席慕尼黑安全会议。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人汪文斌星期一（2月13日）在例行记者会上宣布，应法国、意大利、匈牙利和俄罗斯政府邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任王毅将于2月14日至22日访问法国、意大利、匈牙利和俄罗斯，并应邀出席第59届慕尼黑安全会议。

汪文斌说，王毅将在慕尼黑安全会议中国专场活动上发表演讲，宣介中国国家主席习近平倡导的共同、综合、合作、可持续的安全观，阐明中国将始终坚持走和平发展道路，并结合会议主题就重大国际问题介绍中方立场。

路透社1月30日报道，俄罗斯商业日报（Vedomosti）引述消息人士透露，王毅将在2月访问俄罗斯，并或将与俄国总统普京会面。

美国政治新闻网站Politico欧洲版1月16日引述三名知情外交官报道，王毅将在2月访问德国和比利时，届时将参加慕尼黑安全会议，并参观欧盟总部。

报道称，王毅是自中共二十大去年10月结束后，出访欧洲的中国最高级别官员。

此外，中国外交部发言人汪文斌13日还宣布，中国国务院副总理孙春兰应南非、希腊政府邀请，将于2月15日至22日访问南非和希腊并举行中南高级别人文交流机制第三次会议。