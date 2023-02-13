台官员：近年数十次观测到大陆气球飞入台上空

一名台湾高官称，台湾近几年来已数十次观测到中国大陆军用气球飞入台湾上空，远多于以往已知的数量。

据英国《金融时报》星期一（2月13日）报道，这名台湾高官称，这些军用气球非常频繁地出现在台湾上空，发现到的最近一次是在数周前。另一名知情人士称，平均每个月就会出现一次。

在这之前，台湾国防部只在去年2月通报过一次类似事件，当时多颗大陆高空气球分成四批飘入台湾北部上空。

台湾政府官员称，在台湾上空观测到的大陆气球通常在2万英尺的高空飞行，比飘入美国领空的高空气球还低得多，材质也不一样。但这些气球的尺寸和有效载荷，已超出国际法所允许未经事先批准穿越其他国家领空气象气球的范围。

据在三个亚洲国家处理军事和情报问题的官员说，在台湾上空观察到的气球是由装备发展部研发，该部是中共中央军事委员会下属负责武器系统的部门。

一名台湾官员说，“有些气球是解放军空军施放，有些是解放军火箭军施放”，也经常会有军机升空去观察气球。曾在台湾听取相关简报的人和一名美国盟友说，这些气球一直在搜集大气数据，供雷达和导弹系统所用。

华府智库大西洋理事会全球中国中心副主任廖彦棻（Kitsch Liao）说：“各种特定时间的大气细节，例如气压和密度，都会影响导弹重返大气层后的精确性，且一个微小的误差会因为速度而放大许多。”

他说，同样的问题也适用于超视距雷达，也就是中国大陆在台湾东部水域和空域行动所需的远程系统。

廖彦棻说：“这需要非常大量的资料供演算法运用，也因为状况会随季节而改变，可能每年都不一样。所以（气球）需要不断回来。”