香港证券经纪商据报暂停中国大陆客户账户

彭博社报道，自中国证监会去年底公布境外证券经营机构跨境证券业务不合法后，香港证券经纪商开始暂停中国大陆客户的账户。

彭博社星期一（2月13日）报道，总部设在香港的耀才证券在发给客户的通知中说，他们暂停中国大陆客户的账户，直到接到下一步的监管指示为止。

中国《证券时报》也引述知情人士报道，国泰君安总部已通知国君香港停止为大陆居民个人开设账户，现有大陆客户暂时不受影响。这则报道已从《证券时报》网站撤下，但能在新浪财经网站上看到。

国泰君安和耀才证券发言人尚未就彭博社的置评请求做出回应。

中国证券监督管理委员会去年12月30日在官网上说，两家证券公司富途控股和老虎证券近年来未经证监会核准，展开面向中国境内投资者的跨境证券业务。

证监会说，他们曾通过媒体发声表明监管态度，此类境外证券经营机构的跨境证券业务不符合相关法律法规规定。他们在2021年11月11日对富途控股、老虎证券高管进行了监管约谈，要求两家公司规范面向境内投资者的跨境证券业务。

中国证监会去年决定推进富途控股、老虎证券非法跨境展业整治工作，要这些公司禁止招揽境内投资者及发展境内新客户、开立新账户。

证监会允许存量境内投资者继续通过原境外机构开展交易，但禁止境外机构接受违反中国外汇管理规定的增量资金转入此类投资者账户。证监会也将视整改情况采取进一步监管措施。