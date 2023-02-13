美国派人员今年起赴台验证F-16V战机升级

台湾空军凤展专案去年12月底已出厂达100架经构改升级的F-16战机，现已陆续加入战备序列。台空军日前透过驻美军事代表团，进一步向美军购战机寿期延长工程验证案，日前决标签订，耗资10亿8600万余新台币（4776万新元），从即日起自2031年2月28日止，请美方进驻台湾验证战机升级是否妥善。

据台湾《联合报》星期一（2月13日）报道，台湾空军司令部星期天（12日）对此说，此案提供战机机体寿期管理工程技术支援劳务服务，以确保战力发扬。

据标案资讯显示，此案执行地点在台南仁德，属于劳务案。全案实际决标日期为美东时间2023年1月25日，但适逢台湾新年连假，受限电子采购网系统设计无法选择当日，因此近日刊载披露。

目前台湾军方对升级至F-16V标准的旧有机队，通称为F-16AM/BM，海外则依引擎不同而称为F-16 Blk70 / Blk72，但台空军统称为F-16V；而台湾增购计划部署台东的66架F-16C/D战机，则为新造的F-16V战机。

台空军代号凤展专案的F-16A/B型战机性能提升案，计划将空军现役141架F-16A/B型战机进行延寿及性能提升，现以每个月构改三架的进度推进中，构改业务已推进到100架以上，原预算编列预算年度至2023年止，完成所有性能提升业务。

但今年预算案显示，全案须延至2026年。台空军司令部曾证实，全案延长是因配合AGM-154C遥攻武器（JSOW）解缴期程进行修调；战机构改则仍依原规划期程，于明年底全数完成。

联合距外武器是美国在2017年6月29日出售的F-16使用弹药，共56枚，由于是全新武器，有部分整合和系统升级要进行也纳入战机寿期延长工程验证案。