中国称美国气球未经批准进入中国领空10余次

中国外交部星期一（2月13日）再重申中国民用飞艇是因不可抗力飞入美国领空，并指美国气球“非法进入”别国领空并不是新鲜事，仅去年以来就有10余次未经批准进入中国领空。

针对记者星期一在外交部记者会上提问，美国近日在美国和加拿大上空击落了四个飞行物，其中一个气球属于中国，其他的三个飞行物是否属于中国？

中国外交部发言人汪文斌重申，中国民用无人飞艇误入美国领空，完全是不可抗力导致的意外偶发事件，至于其余“不明飞行物”，“我并不了解”。但汪文斌也批评，美国发射先进导弹来击落不明飞行物，是用力过猛的过度反应。

他还批评，美国才是全球最大的监控、侦察国家，拥有世界上最大规模的间谍网络。美国国家安全局监听的对象包括德国、法国、挪威、瑞典、荷兰等欧洲多国政要的短信通话内容。美国在其近100个驻外使领馆内暗自安装监听设备，对驻在国进行窃密。“美国在世界上放飞了多少间谍侦测飞艇气球，美方自己心底里很清楚，谁是世界上最大的间谍监听帝国，国际社会也看得十分清楚。”

汪文斌还提到，美国气球“非法”进入别国领空并不是稀罕事。仅去年以来，美国的高空气球未经中国相关部门批准，就10余次飞越中国领空，所以美方应当改弦更张，反躬自省，而不是抹黑指责中方。

尽管中国一直坚称本月初飞入美国领空的气球是民用飞艇，并非间谍气球，美国仍认为这颗气球是在进行间谍活动，收集美国的敏感资讯。美国商务部上星期五（2月10日）还将六个中国实体列入贸易黑名单，华盛顿指它们从事包括气艇和气球在内的航天技术及设备开发，参与了中国军方的情报收集活动。

对此，汪文斌说，中国坚决反对美国对中国机构企业和个人实施非法单边制裁及长臂管辖，并称，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和机构的合法权益。

另外，针对美国五角大楼星期一称已就气球事件与北京接触，汪文斌说，中美双方保持着必要沟通，关键是要通过冷静、专业、克制的方式，妥善处理这次因不可抗力导致的意外情况。