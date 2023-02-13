江浙商界代表人物郑永刚病逝享年65岁

有企业界“常青树”之称的江浙商界代表人物郑永刚上星期五（2月10日）病逝，享年65岁。

综合财联社和长江商报报道，杉杉控股有限公司上星期六傍晚时分发布讣告，杉杉企业创始人、杉杉控股董事局主席郑永刚因突发心脏疾病救治无效，于2023年2月10日去世，享年65岁。

作为资本市场的老兵，生于1958年的郑永刚祖籍浙江宁波，精力充沛，长期活跃于台前幕后。郑永刚最早也是从一名货车司机做起，历经34年风雨，从服装、锂电，再到偏光片产业，缔造出中国人耳熟能详的杉杉集团。

上世纪80年代末，郑永刚因为工作表现突出，从一名货车司机，在1989年转而被安排进甬港服装厂当厂长。当时31岁的郑永刚救活了负债近800万元人民币（下同，约156万新元）濒临倒闭的小厂，创立了杉杉品牌，提出了中国服装名牌战略和连锁加盟模式。

1996年，杉杉股份挂牌A股上市，成为中国服装行业第一家上市公司。两年后，杉杉品牌的市场占有率超过37%，成为当时中国服装第一品牌。

1999年，在杉杉如日中天之际，郑永刚突然决定缩减服装主业规模，跨界新能源，将杉杉股份总部迁到上海。同年5月，杉杉股份与鞍山热能研究院签署合作协议，共同投资成立上海杉杉科技有限公司。

作为中国国内首批进入锂离子电池材料市场的企业，从负极材料起步，并先后进入锂离子电池正极材料和电解液领域，杉杉股份在锂离子电池材料领域做到了世界领先。

随着技术的迭新，郑永刚认为，负极行业已经成为了一片红海，是时候再次转型。2020年12月28日，已逾花甲之年的郑永刚再次回归，重新执掌杉杉股份。2007年，郑永刚宣布辞去杉杉股份董事长职务，将更多精力放在杉杉集团和杉杉控股身上。

郑永刚的回归为杉杉股份迎来新的转折点，2021年2月1日完成了收购LG化学旗下LCD偏光片业务及相关资产的交割，成立杉金光电，成为全球规模、技术领先的偏光片供应商。

郑永刚是中国社会主义市场经济发展的亲历者和创造者。从服装起家，到转型锂电材料，再到近两年来布局偏光片，他主动求变、提前布局。“我基本不做具体工作，主要研究企业发展战略”，郑永刚认为，他在杉杉扮演着战略定位的角色。

今年1月12日，郑永刚在杉杉企业2023年度经济工作会议上作了《致敬杉杉英雄，锻造核心竞争力，成为受人尊敬的全球化高科技企业》的主题报告，那是他最后一次公开讲话。

通过多年发展，杉杉系已经成为了资本市场中的巨擘，旗下现有杉杉股份与吉翔股份两家由郑永刚实控的上市公司。截至2022年年中，杉杉集团资产总计达587.54亿元人民币。在《2022胡润全球富豪榜》中，郑永刚以125亿元人民币的身家位列第1864位。

郑永刚如今离世，他留下的百亿资产由谁继承，成为市场瞩目焦点。郑永刚曾坦言，正培养儿子郑驹接班。

郑驹从小在上海长大，作为商界巨鳄之子，被告知只获得父亲义务保证基本生活。高三时，郑永刚送他去英国留学，不买车不买房，平时出行都乘地铁。

目前，郑驹正逐步走向杉杉系台前，在2018年2月出任杉杉集团控股股东杉杉控股的法定代表人及董事长。2019年9月，郑驹出任杉杉集团董事、副总经理（副总裁），后于2020年1月升任杉杉集团总经理（总裁）。