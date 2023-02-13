下午察：拒高价彩礼拯救中国婚姻？

中国一些地方近期先后传出整治高价彩礼、对高价彩礼说不的新闻。

江苏省沭阳县上星期五（2月10日）举办了一场“沭阳小大姐”新时代文明婚恋倡导活动，倡议未婚女青年拒绝高价彩礼。

江西省吉安市遂川县戴家埔乡30名适龄未婚女青年也集体签订“抵制高价彩礼承诺书”。

江西省会南昌还打算在3月8日妇女节举办“不要彩礼要幸福”百对新人集体婚礼。新人们除了为双方父母敬茶，还将集体宣读“不要彩礼要幸福”倡议承诺书，共饮合卺酒。

男方给女方彩礼，是中国传统的婚礼习俗之一。但近年来，一些地方出现“天价彩礼”，不少家庭，特别是农村或低收入家庭为了儿子成家，不得不掏空积蓄，更有甚者被逼得倾家荡产。一些原本感情要好的年轻情侣，也因高价彩礼闹矛盾，还有人以分手告终。

江西彩礼情况

今年1月上旬，一篇“江西女友向上海男友索要1888万元（人民币，同下，368万新元）天价彩礼”的知乎帖文，登上各个社交平台热搜。虽然事后证实，事情纯属杜撰，发帖网民的知乎账号也被封禁，但网络上依然有不少“江西女生不敢娶”的议论。

官媒新华社旗下的《半月谈》期刊1月初发表题为《网传“彩礼第一高”的省份，如何给彩礼降温？》的文章，引述网传的2022年中国彩礼排行榜，指江西以不含车房的38万元彩礼高居榜首。

报道称，虽然彩礼信息未必属实，但天价彩礼确实是“各地丈母娘棒打鸳鸯”的利器，也让一些农村家庭面临娶妻难的尴尬。

针对江西高价彩礼的问题，《长江日报》旗下的“九派新闻”采访了多名江西已婚人士发现，江西的彩礼数额一般从8万元起跳，有的高达80万元。

高价彩礼也让江西的银行看到借贷商机。一份2021年在网上流传的江西九江银行“彩礼贷”宣传海报显示，银行可为客户提供最高30万元、最长贷款期一年、年利率低至4.9％的贷款，贷款可用于新婚旅行、购买首饰、买车或者买家电。申请者只需满足三个条件：年龄在22岁及以上、连续工作时间不少于12个月、情侣一方必须是行政事业单位的正式员工。不过，在舆论声讨下，九江银行很快撤下这则广告，并向公众致歉。

一份2021年在网上流传的江西九江银行“彩礼贷”宣传海报显示，银行可为客户提供最高30万元、最长贷款期一年、年利率低至4.9％的贷款，贷款可用于新婚旅行、购买首饰、买车或者买家电。（互联网）

央视网去年3月在一篇评论中形容，“彩礼贷”是对社会陋习的煽风点火。把彩礼作为噱头来营销，可谓“剑走偏锋”，无异于对民间陋习的“煽风点火”。

江西彩礼金额与经济发展的关系

南昌市佳人婚介所负责人刘国英告诉《界面新闻》，江西各地的彩礼总体水平和经济发展水平呈高度负相关关系，越穷的地方要的彩礼越高。

刘国英介绍，以南昌市为例，市区的平均彩礼目前约为12万8000至18万8000元，而南昌的县域彩礼水准均高于18万8000元。

有分析认为，江西天价彩礼的一个重要原因是男女比例严重失调。根据中国第六次人口普查结果，江西是“90后”人口性别比例最失衡的省份，男女比例为120.8：100。也就是说，大约每11个江西“90后”中，有六名男生、五名女生。这个群体正是近年婚恋市场的主力人群。

人民网引述江西省社科院社会研究所所长邓虹认分析，改革开放后，越来越多的青年女性进城工作。一般女性在城里很容易找到另一半，在城里定居，导致农村女性数量减少，农村婚龄男青年想要结婚雪上加霜。他们想结婚，只能掏高价彩礼。

为整治高价彩礼，江西多地在2022年开展移风易俗专项整治行动。

其中，萍乡市民政局等六部门印发通知，要求因地制宜开展高价彩礼整治，让彩礼回归于“礼”的本质，提倡“零彩礼”，建议彩礼不超过3万元。

南昌县多地去年10月也开展类似宣传活动。在幽兰镇牌坊村和幽兰村，村干部结合身边的事例，讲解在农村开展移风易俗的重要性，倡导民众摒弃不良的社会风气，树立婚育新观念。南新乡楼前村和山上村也召开讨论会，就彩礼事宜进行讨论。

中国各地彩礼情况

高价彩礼的问题在中国也并不是江西独有。

中国社交媒体流传一张2022年全中国彩礼排行榜图片。这张彩礼地图根据各地的彩礼平均金额进行排名。

其中，江西以平均38万元排在第一位。彩礼20万元以上还包括福建30万元、浙江25万元、江苏20万元、辽宁20万元，彩礼15万元以上的包括上海18万元、山东17万元、安徽16万元及天津16万元等。

中国社交媒体去年流传一张2022年全中国彩礼排行榜图片，江西以平均38万元彩礼排名在第一位。（互联网）

腾讯新闻谷雨数据在2020年9月也曾发起《2020年国人彩礼调查》，向1846名中国民众了解彩礼金额。

根据这份调查，浙江以平均18万3000元位居中国彩礼金额榜首，比全国平均值6万9095元多约两倍。上榜的其他省份还包括黑龙江15万2000元、福建13万1000元、江西11万2000元、内蒙古11万元。

除了送礼金，还有超过七成男性送了首饰，也就是“三金四银”（三金指金项链、金耳环、金戒指，四银指银碗、银筷子、银簪子、银手镯）。近四成的彩礼也送房、送车，即“一动不动”（“一动”是汽车，“不动”是房子）。

腾讯新闻谷雨数据《2020年国人彩礼调查》显示，浙江以平均18万3000元位居中国彩礼数额榜首，比全国平均值6万9095元多约两倍。榜上有名的其他省份还包括黑龙江15万2000元；福建13万1000元；江西11万2000元；内蒙古11万元等。（腾讯网）

调查也显示，超过四成家庭因彩礼问题发生矛盾。近一半受访男性认为，彩礼是一种应该摒弃的陋习，是男方家庭单独背负的压力；超过六成女性则认为，彩礼是男方诚意的体现。男性认为最合理的礼金金额是1万元至5万元，女性则认为是5万元至10万元。

整治高价彩礼、推进婚俗改革

中国去年出现60年来首次人口负增长。各地政府加大力度鼓励结婚生育的同时，也在推进主要针对天价彩礼的婚俗改革。

去年5月，甘肃定西将当地的彩礼限制在5万元内，规定城区和农村举办婚事酒席均不超过20桌。据不完全统计，这项措施自去年6月实施以来，当地70％出嫁方彩礼控制在0至5万元，平均为4万9000元，比之前下降了10.9％。

河南去年7月也在20个地区推动婚俗改革，出台各种方案，如宁陵县倡导彩礼不高于3万元，孟州市提倡城乡居民彩礼不高于6万元等。

去年9月，中共山东省单县县委书记耿振华也公开为20对“零彩礼”“低彩礼”新人举办集体婚礼，倡议喜事新办、婚事简办。

澎湃新闻“马上评”评论，县委书记出面证婚，是一种很好的引导方式。不过，良好风俗的形成是一个循序渐进的过程，不可能一蹴而就。

中国官方今年2月初呼吁中国加快推进生育支持各项工作，鼓励地方在降低生育养育教育成本上大胆创新。（路透社）

光明网的评论指出，天价彩礼愈演愈烈固然有文化方面的原因，旧的乡规民约等软约束失灵，而新的价值观规范尚未建立，炫耀性心理、“面子”等助推彩礼攀比之风。

该评论也提到，天价彩礼背后有强大的经济归因。“只有摸清这一症候背后的底层逻辑，才能对症下药，搬走这一压在不少农民身上的‘大山’。”

通过行政命令杜绝高价彩礼能否奏效？

“功夫财经”去年在一篇文章中分析，行政手段干预彩礼，从经济学的角度看等于用价格管制的手段来阻止价格上涨。从历史和实践角度看，这样做没有成功先例。

中国民间有一个说法，生男孩是“建设银行”，生女孩是“招商银行”，虽然有一定戏谑的成分，但却反映了一些地方存在婚嫁陋习。中国正面临人口危机，当局鼓励年轻人结婚生育的力度预计不会减小。整治高价彩礼短期内或许可为一些想结婚的情侣清除部分障碍，但和彩礼相关的，还有女性婚后利益保障、男女平等、婚姻价值观等社会问题，而这些却不是一朝一夕能改变的。