美国评估认为气球对中国情报工作的贡献有限

在军方击落第四个不明飞行物体后的次日，美国国家安全委员会发言人约翰·柯比（John Kirby）说，中国的间谍气球计划对情报监视工作贡献有限（limited）。

据彭博社报道，柯比星期一（2月13日）在白宫举行的新闻发布会上说，“我们现在评估认为，这类气球对中国在美国使用的其他情报平台提供的附加能力有限”。

中国气球飞越美国引发国家安全担忧，美国在短短一周多时间内击落了总计四个飞行物。中国称气球没有间谍目的，只是在收集气象数据。

继中国气球后，又有三个飞行物体被美国击落，一个是周五在阿拉斯加州上空，另一个是周六在加拿大北部， 第三个是周日在密歇根州。官员没有透露这三个较小飞行物的性质，也未披露他们是否认为与中国气球之间存在联系。

柯比周一说，残骸回收工作仍在继续，在阿拉斯加州和加拿大被击落的飞行物落在偏远地区，休伦湖上空被击落的物体“现可能落在很深的水域里”。

他说，官员们“尚未能确切评估这些这些物体是什么。”

柯比说，在特朗普任内，有数个间谍气球飞越美国大陆。而特朗普及当时一些为他工作的美国政府高级官员否认对中国气球进入美国空域知情。

柯比说，“前任政府时期就有过这种事，但他们没有发现。我们发现了它。我们跟踪到了” 。

另据美国之音报道，针对中国称自2022年初以来美国高空气球非法飞越中国十余次，柯比予以坚决否认：“不属实。（我们）没有这样做。完全不属实。”他说：“我们没有让气球飞越中国领空。”