中美等债权人周五就债务减免举行虚拟会议

国际货币基金组织、世界银行和印度将于星期五（2月17日）举行一场虚拟会议，邀集中国、沙特阿拉伯、七国集团等债权国，为深陷债务危机的国家制定解决方案。

综合彭博社和路透社报道，多名知情人士透露，参加会议的借款国包括加纳、埃塞俄比亚和赞比亚；法国、美国、英国、中国和日本在内的债权人，以及国际金融协会、全球金融业协会和两个要求不公开身份的私营部门债权人也将与会。另外，斯里兰卡、厄瓜多尔和苏里南的特使也将出席。

国际货币基金组织的一位发言人说，这次会议的目的是将参与主权债务重组的主要利益相关者聚集在一起，从发达经济体的传统债权人，到中国、沙特阿拉伯、印度等新债权人，以及私营部门和债务国，以解决目前债务重组工作的缺陷。

这名发言人证实会议将在星期五举行，但没有透露与会国家，并表示更多细节将在不久的将来公布。世界银行和美国财政部拒绝发表评论。

这场旨在处理全球债务问题的虚拟会议是由国际货币基金组织、世界银行和二十国集团（G20）现任主席国印度共同主持。

美国、世界银行和赞比亚近日来不断在敦促中国加快向赞比亚提供债务减免的支持，但中国希望世界银行或其他债权人也能参与到赞比亚的债务重组工作，而世界银行早前已明确拒绝这项提议。

赞比亚财长星期一（2月13日）还表示，该国政府反对中国要求世行参与到赞比亚的债务减免工作中，因为这项要求已对该国的债务重组进程形成了干扰。