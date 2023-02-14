消息：中国本周内或复发韩公民赴华短期签证

随着韩国从2月11日起重新向中国公民签发赴韩短期签证，中国也有望本周内恢复韩国公民赴华短期签证审发。

据韩联社报道，多名外交消息人士星期一（2月13日）透露，中国正在为恢复韩国公民赴华短期签证的签发做最后技术准备，因此相关签证工作很有可能在本周内恢复正常。

韩国政府从本月11日起恢复发放中国公民赴韩短期签证。不少观点据此预测，随着韩国先行解除签证限制措施，中国也会采取相应的松绑措施。中国外交部发言人毛宁上星期五（2月10日）曾说，中国将适时考虑恢复审发韩公民赴华短期签证。

据悉，中韩外交部门一直就该问题保持紧密沟通。但考虑到韩国目前仍维持入境前后核酸检测、限制增加航班、统一降落机场等防疫措施，并考虑逐步解除自华入境防疫措施等情况，预计中国也可能分步放宽自韩入境限制。

报道称，中韩关系能否随着签证限制的放宽等得到缓和，进而推动高层沟通也受到关注。尤其是两国外长能否借本月17日至19日在德国出席慕尼黑安全会议期间碰面也备受关注。

另外，韩国总统尹锡悦星期一在首尔龙山总统府与国务总理韩悳洙举行周例会时也说，应基于科学，在不阻碍韩中两国国民交流的前提下考虑自华入境冠病检测措施等防疫对策。

在韩国恢复发放中国公民赴韩短期签证的隔天，韩国官方数据显示，从中国入境韩国旅客的冠病落地检阳性率为零，也是本月4日通报的落地检阳性率首次为零后，再次通报阳性率为零。

