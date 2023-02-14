港媒：北京不再要求美外交官见港官员前须获批

香港媒体报道，中国中央政府已取消美国驻港总领事与香港官员或公共教育机构代表见面之前必须获得北京批准的要求，改为要求会面五天前通知。

据香港《南华早报》报道，美国领事馆一名发言人星期一（2月13日）透露，这项更动在去年11月就已生效。目前美国驻港总领事只需要提前五天将与香港政府官员和政府教育机构的会面通知中国外交部驻港特派员公署。

华盛顿在2020年限制中国驻美使节的行动后，中国中央政府就要求美国总领事、其继任者或任何美国代表在访问香港政府办公室或会见港府机构人员前，必须获得中国外交部驻港特派员公署的批准。这一限制包括官方、私人、社交和视频会议，以及与任何“公共或私人教育组织或社团及其人员”的会议。

不过，一名了解这一政策变动的香港重量级政治人物说，建制派中的一些人已被告知不再需要回避参加美国驻港总领事出席的午餐会、会议或活动。

中国全国港澳研究会顾问刘兆佳表示，他对这项变动感到惊讶，因为中美关系在过去几年几乎没有改善，尤其最近还发生了气球纠纷。

但刘兆佳认为，新变动不会改变建制派人员普遍不愿意会见美国特使的事实，因为这种敏感性可能会触动中央的神经，而且建制派人员的观点基本“不会改变华盛顿对香港问题的看法”。

一名不具名亲建制派立法者说，尽管政策已有所放松，他仍会避免与美国代表会面。“我们的言论会被外交官记录下来，并以报告的形式提交给（美国）国务院，有一天可能会被公开。谁知道我们的话会不会被错误引用？”他宁可回避这种交流来“避免麻烦”。