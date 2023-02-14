夏立言称访陆三目标均达成 望未来更多交流

在中国大陆进行访问的国民党副主席夏立言说，赴陆访问的三项目的，包括关怀在陆台商台生、向大陆反映台湾农渔民心声以及和新涉台官员交流认识，在过去几天都达成了，相信未来两岸的交流会更多。

综合台湾《联合报》和中央社报道，夏立言2月8日起率团访问中国大陆，先后与新任国台办主任宋涛、中共中央政治局常委王沪宁、北京市委书记尹力会晤。访问团随后转赴南京、上海等地，与上海市委书记陈吉宁会面，星期一（2月13日）早上在上海参与两岸青年企业家交流活动，和在上海经商的青年台商见面。

夏立言发表致辞时说，过去几年出现了多个不利于两岸经贸合作的因素，也对两岸交流合作产生很大的挑战。

他称，由于两岸缺乏互信以至官方沟通管道中断，二十三项协议的后续执行受到影响甚至搁置，导致很多事情没办法立即获得处理与解决，不少台商开始自力救济，包括向国民党陈情。

他续称，不过，近期一些不利于两岸经贸合作的因素有所和缓，两岸当务之急是强化合作，来协助解决两岸交流过程中所衍生的种种问题。

夏立言在接受媒体访问时说，此行感受到了大陆方面对台胞遇到各种问题的重视，三大诉求都已经有效向大陆官方表达，接下来的访问还将继续了解台青台商的实际困难。

夏立言说，这次赴陆访问的三项目标，包括关怀台胞、台商，将台湾中小企业如农林渔业的困难转达给中国大陆，与大陆新涉台官员交流认识。在过去几天，这三个目的都具体达到。接下来访问团还有好几站，会和多地的台商见面，希望持续了解他们遇到的困难，并向大陆适当地反应。

夏立言表示，大陆方面一直希望促进两岸的交流，借这次机会，双方谈了很多，相信将来会有更多的交流，“大家有更多的了解，对两岸和平发展是好的方向。”