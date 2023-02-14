台卫生系统人事调动 周志浩接任卫福部次长

台湾卫生系统出现人事调动。台湾疾管署长将升任卫福部次长，原疾管署副署长庄人祥则将接任疾管署长。

据台湾《联合报》报道，台湾卫福部长薛瑞元星期二（2月14日）早上紧急召开记者会，宣布上述人事调动，疾管署副署长罗一钧则将接任疫情指挥中心发言人。

薛瑞元说，周志浩为台北医学院牙医学系毕业，毕业后至台大公共卫生研究所攻读硕士，并于1990年赴柏克莱大学生物医学研究所硕士。2000年担任台北县卫生局副局长，2003年升任为局长，同年担任行政院卫生署疾病管制局副局长。2013年，疾管局改制为疾管署，周志浩担任副署长，并于2014年接任署长。

庄人祥则为医阳明学系公费生，随后在阳明大学取得公共卫生学硕士，后赴美国哥伦比亚大学攻读博士学位。2005年进入行政院卫生署疾病管制局，现为疾病管制署工作至今。

薛瑞元说，周志浩将会负责督导防疫及国健署相关业务，原先督导此业务的次长王必胜则改为督导健保相关业务。

由于往年卫福部人事案从未举行记者会宣布，这次特地以临时记者会方式宣布，薛瑞元说，主要是因为之前外界有太多猜测，虽然人事案最终和猜测并无太大差距，但为了避免“电话接不完”，因此一次宣布。

对于两位接任人选，薛瑞元称，周志浩虽然长年在疾病管制的范畴工作，但过去在地方担任过副局长、局长，都是综合性的业务，因此深具信心。庄人祥则由副署长接任，对业务驾轻就熟，对两人都有很高的期许。

但外界关心，随着人事异动，指挥中心业务是否也会调整。薛瑞元则说，指挥中心虽然还在持续运作，但冠病疫情已走到尾声，工作会逐步转到收尾阶段，相关工作不会改变。周志浩在指挥中心体系仍然担任疫情监测组组长、庄人祥则持续担任社区防疫组组长。