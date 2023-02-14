香港去年12月进出口货量均录双位数跌幅

香港去年12月整体出口货量及进口货量分别均录得双位数的跌幅。

据香港《星岛日报》星期二（2月14日）报道，香港政府统计处公布香港去年12月对外商品贸易货量及价格统计数字，月内香港的商品整体出口货量及进口货量分别按年下跌32.3%及26.7%；商品整体出口价格及进口价格分别上升5.5%及5%。

去年12月，香港输往所有主要目的地的整体出口货量均录得跌幅，其中台湾跌幅最大，录36.1%，中国大陆及美国则分别跌34.6及31%，而越南则跌29.4%，印度跌19.7%。与此同时，输往所有主要目的地的整体出口价格均上升，其中美国升7.2%，中国大陆则升6.6%，印度、越南及台湾则升超过3%。

来自所有主要供应地的进口货量去年12月同样录得跌幅，其中韩国跌幅最大，达43.8%，中国大陆跌33.8%，日本跌18.3%，台湾及新加坡分别跌15%及11.4%。

全年计，去年香港的商品整体出口货量及进口货量分别按年下跌14.8%及13.9%；商品整体出口价格及进口价格分别上升7.8%及8.1%。

此外，去年第四季与对上一季比较，商品整体出口货量及进口货量分别下跌6.6%及6.8%。对外商品贸易货量变动是从对外商品贸易货值变动中扣除价格变动的影响而计算出来。