中国多省份明确试点现房销售

为了提振中国房地产市场的低迷，中国山东、安徽等多省已明确表态要试点现房销售。

综合《证券日报》和第一财经报道，自今年1月17日召开的全国住房和城乡建设工作会议提出“有条件的可以进行现房销售”后，不足一个月时间，已有山东、安徽、河南、四川、广东等地明确表态，试点现房销售。

其中河南全省住房和城乡建设工作会议2月7日明确，今年将进一步规范商品房预售资金监管，逐步提高预售门槛，以郑州、开封为试点，积极探索预售制度改革和现房销售。

四川也在近期提出，支持有条件的城市开展商品房现售试点，积极推动房地产业向新发展模式平稳过渡；山东省则表示，将促进住房消费合理需求平稳释放，逐步提高预售门槛，鼓励有条件的地方先行先试开展现房销售试点。而安徽也将“因地制宜开展现房销售试点”。

报道称，多省份同一时间内提出关于现房销售的尝试，是响应中国住建部在1月份时提出的政策，即“有条件的可以进行现房销售，继续实行预售的，必须把资金监管责任落到位，防止资金抽逃，不能出现新的交楼风险”。

这也是住建部首次提出现房销售模式。该政策提出的背景，是2022年7月份以来各地因为楼盘烂尾、项目停工等问题而出现的停贷事件，保交楼继而成为各地政府、各大房企的核心任务。

与此同时，出于期房交付的不信任，“所见即所得”的现房成为许多购房者规避期房风险的选择。据易居房地产研究院测算，2021年6月，在中国全国新建商品住宅销售面积中，现房销售面积占比约为9.5%，时至2022年12月，这一比例已达到13.9%，提升明显。

市场关于取消期房预售、推行现房销售的呼声也随之而起。2022年7月，银保监会相关负责人对此回应称，是否该取消期房预售关乎整个房地产新模式，当局会统筹考虑这个问题。如今，业内有观点指出，2023年现房销售的改革号角已吹响，改革节奏将提速。