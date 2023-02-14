台湾网红“谷阿莫”参选时代力量决策委员落选

台湾时代力量政党新一届决策委员结果星期天（2月12日）出炉，其中受到关注的台湾网红“谷阿莫”落选。

据台湾《联合报》报道，时代力量星期天早上发公告称，第四届决策委员选举已在2023年2月12日结束，本次选举投票人数827位，投票率为75％。

本次选出的15位决策委员，依得票数排列为宋国鼎、吴韦达、陈椒华、王婉谕、邱显智、张卫航、赖嘉伦、陈志明、周伟航、蔡惠婷、白卿芬、林彦甫、林易莹、汤茹婷、简智翔。

本名仲惟鼎的“谷阿莫”无缘进入前15名当选名单，也没有进入三名备选名单。

仲惟鼎2月初宣布参选时代力量第四届决策委员，还称如果没有好的领导者，不排除竞选党主席。消息发布后引发台湾网民高度关注。

不过，仲惟鼎没有入选当选名单和备选名单，意味着他未来无法角逐时代力量党主席。

对此，仲惟鼎回应，很遗憾地没有办法替党务革新尽一份心力，“但我们还是党员的身分，也有地方优秀的党公职，我们会恪守自己的岗位，继续为台湾努力，监督政府，为了党如果未来需要，我们也会协助”。

仲惟鼎还说，他参选的目的在于要让台湾民众看见时代力量，“这场社会实验还没失败”，希望未来选上的决策委员加倍努力。

谷阿莫因在视频网站YouTube制作电影、电视剧解说的视频，在两岸吸引不少网民观看，也累积了不少粉丝。但在突然宣布参加时代力量党职选举后，其账号已被大陆社交平台微博和视频网站哔哩哔哩封禁。