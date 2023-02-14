福特将投资35亿美元与宁德时代合作在美建厂

美国汽车巨头福特公司将投资35亿美元（约46.46亿新元）与中国新能源企业宁德时代合作，在美国密歇根州建造新能源汽车电池工厂。

据彭博社报道，福特公司称，这座位于密歇根州马歇尔市（Marshall）附近的工厂预计将雇佣2500名工人。该厂计划于2026年投入生产，每年能生产足够40万辆电动汽车所使用的电池。

福特将与宁德时代签订电池技术合同，从宁德时代获得电池技术。宁德时代则将帮助其建立工厂并在那里配备员工。福特公司称，他们将通过一家全资子公司拥有这个新工厂，而不是与宁德时代合资运营。

福特负责电动汽车产业化的副总裁德雷克（Lisa Drake）在新闻简报会上说，福特对工厂的制造、生产和劳动力都有控制权，目前还在从宁德时代获得技术授权。

她说，宁德时代的工作人员将帮助安装制造电池的工厂设备，这些电池有一些来自中国。宁德时代的部分员工将长期留在密歇根工厂工作，因为“我们需要他们的帮助”。

在中美两国地缘政治紧张局势加剧之际，福特与宁德时代的合作也引发了争议。部分美国官员批评福特引进中国技术，获得美国政府更高的税收减免。德雷克在接受彭博电视采访时，也特别强调了福特公司对工厂的控制权。

该模式由福特获得工厂100%股权，包括建筑和基础设施，但工厂由宁德时代运营，并保留电池制造技术。根据美国的《通胀削减法案》，福特的新工厂可获得生产税收抵免，而宁德时代无需直接对工厂进行金融投资。

宁德时代星期二（2月14日）也向外界证实，已接受美国福特公司的合作邀约，将为其在密歇根州的电池工厂提供筹建和运营服务，并就电池专利技术进行许可。宁德时代称，双方携手合作为市场提供最具有竞争力的产品，这种模式是宁德时代与福特的强强互补。