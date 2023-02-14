台湾开放港澳自由行 陆委会：未对大陆开放是以疫情为考量

台湾陆委会副主委梁文杰星期二（2月14日）宣布，考量台湾疫情稳定趋缓，为推动疫后健康有序交流，配合中央流行疫情指挥中心，自2月20日9点起恢复港澳居民赴台申请。至于陆客是否也将开放赴台观光？梁文杰则说，台湾完全是依照“对疫情掌控程度”作为判断标准，香港方面的防疫措施数字是“比较透明开放的”，对大陆则有“不确定性”。

根据TVBS新闻网报道， 这也是梁文杰上任陆委会副主委后，首次主持陆委会记者会。他在记者会上宣布了上述消息。

对于陆客是否也将开放赴台观光，梁文杰则说，针对开放香港自由行，政府已经研议很久，中间遇到大陆完全解封，造成对疫情判断的不确定性，所以才会到现在才来宣布，强调台湾完全是依照对疫情掌控程度作为判断标准，香港方面的防疫措施数字是“比较透明开放的”，并坦言，“应该要早一点开放，但是相关机制要做的完备，抱歉很多香港朋友没办法到台湾过情人节”。

梁文杰重申，港澳客、陆客差异，台湾考虑只有一点，就是“对于疫情的判断”，以及“能否确定疫情状况”，台湾对香港、澳门有把握，对大陆则有所“不确定性”，未来会按照疫情指挥中心判断来处理。

梁文杰还说，大陆1月20日公布境外旅游试点国家，也未包括台湾，大陆并没有开放旅行社到台湾来，至于自由行的部分，是大陆2019年8月1日宣布暂停。

至于开放港澳人士赴台，是否释出“盼两岸春暖花开”意涵，梁文杰则说，台湾都希望能春暖花开，但强调，“不管怎么希望，都是按照疫情掌控研判，我方对港澳是比较有把握的”，并重申，推动疫后健康有序的两岸交流是政府既定政策，但同时也要考虑对疫情的掌控跟把握，“一但有把握，政府就会做出最快速的决策”。

