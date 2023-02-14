中国去年游戏市场收入同比降10%

一份报告显示，中国去年游戏市场收入同比下降10%，是八年来首次下降。

据澎湃新闻报道，在星期二（2月14日）于广州举办的2022年度中国游戏产业年会大会上，中国音数协游戏工委（GPC）、中国游戏产业研究院共同发布《2022年中国游戏产业报告》（以下简称“报告”）。

报告显示，去年中国游戏市场实际销售收入2658.84亿元（人民币，下同，约518亿新元），同比下降10.33%。游戏用户规模6.64亿，同比下降0.33%。2022年自主研发游戏国内市场实际销售收入2223.77亿元，同比下降13.07%。

这也是中国游戏产业过去八年来的首次同比增速下降。

谈到收入下滑的具体原因，报告中提到，首先是受到国内外形势影响，宏观经济仍处于恢复阶段，用户付费意愿和付费能力减弱。其次，行业对市场发展预期不够乐观，信心不足，头部企业立项谨慎、中小企业难获投资，游戏新品上线数量少。第三是受中国国内疫情影响，游戏企业面临诸多挑战，发展受限。如经营成本大幅提高、项目储备不足、现金流出现缺口、团队工作效率大幅降低等。

今年以来，中国游戏版号发放已逐步迈入常态化。2月10日，据中国国家新闻出版署网站消息，国家新闻出版署发布2月中国国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批，腾讯、网易旗下游戏在列。此前1月17日，新闻出版署发布1月中国国产网络游戏审批信息，共88款游戏获批。