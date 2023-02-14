中石油中海油去年盈利共计2973亿人民币

中国石油预计2022年净利润1450亿元（人民币，下同，约282亿新元）到1550亿元。中国海油预计2022年净利润1383亿元到1423亿元。这两家公司是目前发布2022年业绩预告的公司中净利润最高的两家公司。

根据中国经济周刊报道， 截至2月7日，中国共有2663家上市公司发布2022年业绩预告，预计盈利的公司有1679家，其中23家公司预计盈利超过100亿元。按照预计净利润上限排序，盈利前10公司中，能源行业占了5家，分别是中国石油、中国海油、中国神华、陕西煤业和兖矿能源。

中国石油和中国海油是业绩预告净利润最高的两家公司。中国石油预计2022年净利润1450亿元到1550亿元。中国海油预计2022年净利润1383亿元到1423亿元。即使按照净利润的预告下限计算，两公司2022年最少盈利都将超千亿元。

报道指出，两家公司解释利润增长，均与国际原油价格上涨有关。2022年，北海布伦特原油价格最高价曾比年初上涨79%。按照平均价格算，2022年前3季度，北海布伦特原油和美国西德克萨斯中质原油现货平均价格比前1年同期，分别上涨55%和51%。

中国石油解释业绩大涨的原因还包括，公司积极推动油气增储上产，油气产量保持增长；坚持以市场为导向，深入推进炼化转型升级，持续优化产品结构，大力加强市场营销，全力保障市场供应，国内柴油、天然气、化工产品销量同比增长。

中国海油称，公司抓住油价上涨机遇期，扎实推进油气增储上产、提质增效升级工作，巩固成本核心竞争力，提升价值创造能力。

报道说，中国石油净利润暴增早有苗头。2022年前3季度，公司净利润已达1203亿元，相当于2021年全年的130%、2020年全年的633%。

中国石油2022年净利润预计上限是1550亿元，该公司2019年至2021年净利润合计1568亿元。换句话说，中国石油预计2022年的净利润，相当于前三年净利润合计的99%。

与中国石油相似，中国海油2022年前3季度净利润1088亿元，相当于2021年全年净利润的155%，相当于2020年净利润的436%。

中国海油2022年预计净利润上限是1423亿元，该公司2019年至2021年净利润合计1563亿元。也就是说，中国海油2022年的净利润，相当于前3年净利润合计的91%。

