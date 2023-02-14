朱立伦：非绿营团结才能下架民进党

国民党主席朱立伦说，2024年大选单靠国民党的力量不够，非绿营团结努力才能共同下架民进党。“谁跟谁配不是重点，最重要是大家团结在一起。”

综合台湾《自由时报》和中央社报道，朱立伦星期二（2月14日）出席活动时，就党内总统提名说，眼前最关键的是南投县立委补选，因为民进党一定会倾全党之力参选，要非常小心谨慎。南投立委补选之后才共同讨论大选的议题。

朱立伦说，国民党绝不会躁进，也不会拖，不会出现大家担忧的问题。大家共同的目标就是团结一致，每天应该要做的事情是思考怎么团结，或结合更多的朋友来共同努力。

针对新北市议长蒋根煌称朱立伦会劝新北市长侯友宜表态参选总统，朱立伦说，国民党一定提名最好、最强的人选。侯友宜是国民党最强的母鸡，也在基层深根，为新北市民打拼、持续一步一脚印。国民党就稳扎稳打、按部就班，相信一定会获得更多民众的肯定。

针对鸿海集团创办人郭台铭星期二与前立法院长王金平见面，外传王金平打算促成“郭柯配”（郭台铭和民众党主席柯文哲搭配参选2024年总统大选），朱立伦说，2024大选单靠国民党的力量不够，应结合所有原本是蓝色、白色或其他颜色的朋友，只要是非绿朋友都欢迎。

朱立伦指出，非绿阵营团结努力，才能共同下架民进党，让台湾更好，这是共同努力的目标。所以只要大家愿意见面都是好事情，谁跟谁配不是重点，最重要是大家团结在一起。

国民党计划在3月4日南投县立委补选结束后，启动总统提名办法的内部讨论，有机会在7月前能确定国民党的总统参选人。目前已有中广董事长赵少康、孙文学校总校长张亚中表态争取提名，其他热门人选包括新北市长侯友宜、鸿海创办人郭台铭及党主席朱立伦等。