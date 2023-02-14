港澳赴台自由行重启 台湾商品搜索量暴涨

台湾重启港澳人员赴台自由行后，港澳用户搜索台湾商品的流量暴涨2.5倍以上。

据台湾《联合报》报道，台湾的大陆委员会宣布下星期一（2月20日）起开放港澳旅客自由行赴台观光。有旅游平台业者说，港澳用户搜寻台湾商品的流量自星期一（13日）起一路狂涨为先前的2.5倍以上。

港澳旅客关注的商品为“饭店住宿”和“自驾租车”，第三则为高铁车票等交通票券。相较于其他海外旅客，港澳旅客更加偏爱台湾在地美食、展览表演，甚至是温泉体验等。

台湾交通部观光局说，港澳为全球赴台旅客前三大市场，已针对港澳旅客规划“疗愈·台湾 Soul Taiwan, So Taiwan”主题行销全力吸客。

观光局说，港澳距离台湾航程仅一小时多，为全球赴台旅客前三大市场。疫情前2019年港澳赴台人数达175.8万人，虽然去年11月7日起调整开放港澳籍人士可以团体方式赴台观光，但港澳赴台旅游自由行型态占九成以上，初期与其他市场相较表现较弱势。

观光局长张锡聪透露，考量疫后航班成长未如预期，鼓励航空公司、旅行社多加善用境外包机奖助，增加赴台机位。再者，配合自由行旅客优惠及旅行团送客激励，如高铁买一送一及机捷券、WIFI券、水果鲜果券，以团客散客并进方式增加吸客动能，以及各项境外企业奖励旅游等奖助方案，盼尽速恢复疫情前水准。

观光局表示，乐见大陆委员会开放港澳旅客赴台自由行，将以台港澳距离近、短天数假期容易安排优势，推广行销定调“疗愈·台湾 Soul Taiwan, So Taiwan”，提前于台湾灯会期间，以山林疗愈主题邀请香港媒体与业者来台进行五天四夜参访行程，后续还有三梯次的邀访及系列活动陆续展开。