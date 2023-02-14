习近平会见伊朗总统莱希：中伊践行多边主义维护发展中国家利益

中国国家主席习近平星期二（2月14日）与伊朗总统莱希举行会谈时说，中国愿同伊朗在联合国、上海合作组织等多边平台加强沟通和协作，践行真正的多边主义，维护发展中国家共同利益。

据中国央视新闻报道，中国国家主席习近平星期二下午在人民大会堂同赴华进行国事访问的伊朗总统莱希举行会谈。

习近平在会谈中指出，中伊两国传统友好，两国关系经受住各种国际风云变幻考验。面对当前世界之变、时代之变、历史之变的复杂局面，中伊相互支持，团结协作，携手抗击冠病疫情，战略互信不断巩固，务实合作稳步推进，促进了共同利益，维护了国际公平正义，谱写了中伊友谊新篇章。

习近平说，中国始终从战略高度看待和发展中伊关系，无论国际和地区形势如何变化，中国都将毫不动摇发展同伊朗的友好合作，推动中伊全面战略伙伴关系不断得到新发展，在百年未有之大变局中为世界和平和人类进步发挥积极作用。

习近平强调，中国支持伊朗维护国家主权独立、领土完整、民族尊严，支持伊方抵御单边主义、霸凌主义，反对外部势力干涉伊朗内政、破坏伊朗安全稳定，愿继续在涉及彼此核心利益问题上同伊方坚定相互支持。中国愿同伊朗落实好两国全面合作计划，深化贸易、农业、工业、基础设施等领域务实合作，进口更多伊朗优质农产品。中方愿同伊方继续开展共建“一带一路”合作，促进互联互通，扩大人文交流。

习近平指出，维护中东稳定攸关地区国家和人民福祉，对维护世界和平、促进全球经济发展、保障能源稳定供应至关重要。中国赞赏伊方愿意积极改善同周边邻国关系，支持地区国家通过对话协商化解矛盾，实现睦邻友好，愿继续为促进地区和平稳定发挥建设性作用。中国将继续建设性参与伊朗核问题全面协议恢复履约谈判，支持伊方维护正当合法权益，推动伊朗核问题早日妥善解决。

莱希说，伊中友谊历经考验，历久弥坚。作为两个独立自主的大国，伊中关系基于相互尊重精神，是值得彼此信任的真诚战略伙伴。伊朗致力于深化和提升伊中全面战略伙伴关系的决心坚定不移，不会受到任何国际和地区形势变化影响。

莱希说，伊朗希望同中国加强各层级交往，落实好伊中全面合作计划，深化贸易、基础设施等领域务实合作，欢迎中国企业赴伊投资，期待更多中国游客赴伊旅游。伊朗感谢中国为伊朗抗击冠病疫情提供宝贵帮助，感谢中国在伊核问题全面协议谈判等问题上主持公道。

莱希也说，伊朗坚定支持中国提出的“一带一路”倡议、全球发展倡议和全球安全倡议，将积极参与。伊中都坚决反对单边主义和霸权霸凌，坚决反对外部势力干涉内政。伊朗坚定支持中国维护国家主权和领土完整。伊朗愿同中国就国际和地区事务加强沟通，在上海合作组织等多边场合保持良好合作，共同维护国际公平正义，维护地区和世界的和平与安全。

中伊两国元首还就共同关心的国际地区问题交换了意见。

中伊两国元首会谈后，共同见证签署农业、贸易、旅游、环保、卫生、救灾、文化、体育等领域多项双边合作文件。

习近平会谈前在人民大会堂北大厅为莱希举行欢迎仪式。

天安门广场鸣放21响礼炮，礼兵列队致敬。中伊两国元首登上检阅台，军乐团奏中伊两国国歌。莱希在习近平陪同下检阅中国人民解放军仪仗队，并观看分列式。

中国外交部发言人华春莹上星期天（2月12日）宣布，伊朗总统莱希应中国国家主席习近平邀请，在2月14日至16日对中国进行国事访问。