中国足协主席陈戌源涉严重违纪违法被查

中国足球协会主席、党委副书记陈戌源涉嫌严重违纪违法被查。他是去年11月以来第四名被查的中国足坛重要人物。

据湖北省纪委监委星期二（2月14日）消息，中国足球协会主席、党委副书记陈戌源涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国家体育总局纪检监察组和湖北省监委审查调查。

中国《足球》报官方微博14日消息，2019年5月24日，中国足协召开执委扩大会成立中国足协换届筹备组，陈戌源担任筹备组组长。同年8月22日，中国足协召开第11届会员大会第一次会议，陈戌源在会议上当选中国足协新一任主席。

当时的陈戌源是有史以来首位非体育系统出身的中国足协主席，并是第一位专职的主席。

陈戌源最近一次公开露面是在今年1月15日于苏州举行的中国足球协会第11届执委会第八次会议上。

公开资料显示，陈戌源生于1956年7月，在成为中国足协主席前，曾任上海国际港务（集团）股份有限公司党委书记、董事长。陈戌源在当选中国足协主席的同年12月，成为中国足协党委副书记。

中国国家男子足球队原主教练李铁去年11月26日涉嫌严重违法被查，掀起中国足坛一场整肃风波。今年1月19日，中国足协原秘书长刘奕和原常务副秘书长陈永亮分别涉嫌严重违法和严重违纪违法被查。