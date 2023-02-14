下午察：千万总资产的上海“穷人”

“我经常开玩笑说，在上海，一个1000万资产（总资产）的家庭，其实是一个穷人家庭。”

知名私募基金经理、睿郡资产管理合伙人董承非的这句话，引发了关于北上广房价和生活成本的讨论。有些人认为他贩卖财富焦虑，毕竟，许多人恐怕一辈子都赚不到1000万元（人民币，下同，200万新元）。

中国已经有20余个省和直辖市公布了人均收入和人均可支配收入，上海均领跑全国。根据上海市统计局发布的数据，上海2022年居民人均可支配收入达7万9610元，其中城镇常住居民人均可支配收入8万4034元，农村常住居民人均可支配收入3万9729元。这是普通上海人民扣除社保、纳税等各种必须缴纳的费用后的收入。

要赚够1000万，即使不吃不喝，一个收入在平均水平的上海城镇居民需要119年，上海农村居民则需要252年。

不过，尽管1000万元很多人一辈子都赚不到，很多在北上广生活的网民们都赞同董承非的说法：如果单论总资产，1000万元确实不算多，主要是因为上海的高房价。董承非的观点和很多网民一致，他在在2月12日的路演直播中说：“因为上海的房价（每平米）10万、20万是‘随随便便’的常见情况。”

很多在北上广等中国一线城市生活的网民们，给出了自己的例子：

1.坐标北京，已婚备孕中。两人税后收入5万元，无贷无其他负担。房子自住一套1600万，投资一套两居室的房子，每月收租5000元，还养一车两摩托。“别说1000万资产了，我这资产快3000万了也感觉自己每月过的勉强就算小康。”

2.坐标上海，只有一套1000万的郊区大平层或者市区老破小学区房，自住，无其他任何资产。“房子等于千万身价，说得没错。”

上海正在建设的住宅楼。图片摄于2022年11月9日。（彭博社）

《中国证券报》评论说，总资产千万是否属于贫穷家庭，还得看资产的构成、流动性以及净值情况。业内人士认为，董承非此番言论可能并非贩卖财富焦虑，如果在上海只有一套千万房产，没有其他可支配资产，哪怕没有贷款，生活上也会捉襟见肘。

但如果拥有1000万元流动资产，按照中国保本理财4%至5%的利息，每个月不工作也可以拿4万块钱，这个标准随便怎么算都不可能是穷人。

新浪财经早在2021年就转载了一篇文章，讲述被上海学区房击垮的一名“千万富翁”。这名父亲曾以江苏张家港高考状元的身份考进上海交大，2008年以首付60万和贷款120万的价格在上海老静安黄金地段购买了一套老破大电梯房，一家五口三代同堂居住至今，家庭年收入大概30多万，贷款已经还清。

在儿子即将上小学的时候，他不想孩子进菜场小学，输在起跑线上，想让孩子去上海老静安第一梯队的静安区教育学院附属学校上学。静教附校对口的学区房海防村，总价最便宜的是一套27.5平米的一室户老破小，610万，每平米单价22万。由于他有过贷款记录，买这套学区房必须首付70％，再加上税费，最少需要450万现金。

这笔钱对于整个家庭来说就是天文数字，只有卖掉现在的自住房置换学区房这一条路可走。但是如果卖掉现有的房子，那么全家三代五口人只能挤在更小的房子里。由于妻子不能接受生活水准越过越糟，夫妻两人矛盾数次激化。

这就是生活在上海的一位普通的“千万富翁”的生活。事例中的这名父亲已经算是幸运，“魔都”上海还汇聚着千千万万没有房子的沪漂一族。没有房子，沪漂的资产少得可怜。

值得一提的是，家庭总资产包括房产、存款、股票和债券的投资净值等，等于家庭净资产加上家庭负债额度。家庭总负债就是家庭总共欠的钱，其中包括银行的房贷。因此，千万总资产的家庭，不仅包括全款买房和已经还完房贷的家庭，还包括背负巨额贷款买房的家庭。举个例子，花200万首付并贷款800万买房子的家庭，总资产也是1000万。



这么来看，家庭净资产1000万的上海家庭是不是穷人值得讨论，但背负巨额房贷的平均收入家庭，即使拥有千万总资产，在上海也算是妥妥的穷人。

上海黄浦区街道上人来人往的人群，图片摄于1月16日。（法新社）

“人造人”和“韭菜”

有网民提出很新奇的概念形容沪漂：人造人。“他们的寿命只有几年，几年后他们会被大财团回收处理，扔到小城市去，然后大财团在小城市弄一些新生产好的人造人，放在上海继续为人类服务。因此，你在上海看到的，送外卖的，送快递的，扫大街的，甚至是写字楼白领，各行各业的，很多都只是人造人，他们只是看起来和人类一样。”

这名网民描述道，很多人造人现在有了自我意识，发现人类生活得如此美好，但是他们的垂死挣扎徒劳无功，在人类画好的条条框框中活着，许多无法像人类一样过着人类那样体面的生活。

评论区有人回复这名网民说：“何止人造人，现在连植物都能产生自我意识了！那植物叫啥来着？哦对，叫韭菜。”

韭菜耐寒不容易死，割了又重新生長，以养活采割者。中国网民用“韭菜”一词，刚开始时，是用来形容在股市被大户欺压的散户，现在这是对于被压榨者的比喻，被引申为被压榨的底层民众。

一个上海城镇常住居民不吃不喝买一套1000万元的房子需要119年，毕生的积蓄给了银行和房地产开发商，难怪会自称为韭菜。他们虽然身处繁华都市、置身现代社会，依旧奋斗在解决原始需求的路上，为了孩子的学区房、学杂费、父母生病的住院费手术费等东奔西跑。而不少在上海打拼多年依旧无法凑齐首付的人，最终的归宿是离开，去生活成本低和房价低的地方生活。

2022年，作为中国经济支柱产业的房地产业，投资同比下降了10%，是1999年有记录以来的首次下跌。同时，房地产市场销售表现惨淡，商品房销售面积同比下跌24.3%，是1992年有统计数据以来的最大跌幅。而销售额同比下降26.7%，减少近人民币5万亿元，降回至2017年水准。

中国三线城市和县城的房地产市场已经非常惨淡，如果房产泡沫破裂在全国蔓延开来，拥有千万元总资产的北上广“穷人”，可能会变成真正的穷人。