林智坚为学术论文争议道歉 撤回台大硕士学位诉愿

台湾新竹市前市长林智坚为学术论文争议道歉，并说不会再对中华大学硕士学位的诉愿提出行政诉讼，同时撤回针对台湾大学硕士学位的诉愿。

林智坚星期二（2月14日）晚上在脸书发文，希望不要因为个人因素，持续造成社会的纷扰，并对自己这阵子造成的纷扰道歉。

林智坚说，关于台大和中华大学硕士学位的诉愿，首先对中华大学一案，他尊重台湾教育部诉愿审议委员会的决议，后续也不再进行行政诉讼。

他并说，星期二稍早已委由办理诉愿的律师，发文给教育部，撤回针对台大学位的诉愿，希望校方、老师、学生以及校友不再因此受到学术以外的干扰，让校园环境回归宁静，也让社会大众的焦点回归国家治理本体。

“这段期间的自我反省，也深刻感受社会大众的期待，我自觉在职专班就学期间多有不足，论文写作上也有瑕疵，我要再次向社会大众表达我的歉意。”

林智坚强调，接下来的这段期间，无论是面对因选举而起的官司诉讼，或是新竹市发展的议题讨论，对他而言将是段转为自我检讨以及自我进修的日子；希望一切公众事务的讨论回归正轨，也回归国家发展和城市治理的正题上，避免因他个人的问题，成为投身政治领域者的困扰。

据《自由时报》报道，林智坚在台大和中华大学两份硕士论文被认定抄袭而撤销学位后，他在去年通过律师向教育部提起诉愿。根据教育部资料，中华大学处分的诉愿案已被驳回，后续仍可向台北高等行政法院提出诉讼；台大硕士论文诉愿案结果则还没有出炉。

报道引述知情人士说，林智坚星期二已告知民进党高层上述决定，并获得他们的正面回馈和支持。